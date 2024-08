Eurospin, chi produce i prodotti Tre Mulini: le aziende che ci sono dietro | La verità sulla loro qualità

Fare la spesa al supermercato è difficile, in quanto bisogna capire come risparmiare. Andare al punto vendita giusto, così da non buttare via del denaro, potrebbe essere una buona idea. Magari ci sono delle promozioni che non andrebbero perse, oppure alcuni prodotti vengono venduti a confezioni grandi. Le ragioni possono essere diverse, soprattutto se si frequenta spesso e volentieri l’Eurospin.

Noi sappiamo che l’Eurospin è il discount più gettonato in assoluto. I prodotti alimentari che vengono venduti sono eccellenti, e possono aiutare intere famiglie con poco. Fra i cibi più venduti possiamo trovare la pasta Tre Mulini, che vanta un’ottima reputazione fra le persone. Qualcuno, però, si è chiesto chi la producesse: è una domanda importante. Vediamo insieme quali sono le società che si occupano di lavorarla.

Tre Mulini, chi produce la pasta più venduta dell’Eurospin: la verità dietro il prodotto

Dovete sapere che la pasta Tre Mulini, come abbiamo accennato d’altronde, non ha un singolo produttore. Difatti sono molteplici le compagnie che si occupano di rivenderla nei supermercati Eurospin, poiché viene prodotta (principalmente) dal pastificio Ferrara. Però molti di quei formati che vediamo sono prodotti da brand differenti, e quindi non solo ed esclusivamente da un punto vendita autorizzato.

La Casareccia di Gragnano che possiamo comprare, tanto per fare un esempio, viene prodotta dal pastificio Liguori, situato in provincia di Napoli. I formati speciali, che sarebbero quelli da 500 grammi, hanno altrettante produzioni diverse. Queste vengono lavorate nello stabilimento di Poiatti, a Catania, oppure ad Ennea (dove hanno sede i marchi Agnesi e Ceccato). Ma c’è anche un’altra curiosità che non tutti conoscono.

I tortellini Tre Mulini, ossia quelli ripieni di ricotta e spinaci, vengono prodotti dall’azienda di Giovanni Rana. In maniera particolare nella società Grandi Pastai Italiani, con sede in provincia di Reggio Emilia. Tutta questa pasta ha anche un’ottima reputazione, e non è un caso che Altroconsumo la valuti molto positiva. Insomma, pare che sia davvero conveniente acquistare questo tipo di prodotto: ne vale davvero la pena.

La pasta è soltanto uno dei grandi prodotti che offre l’Eurospin. Chi ha intenzione di fare una spesa intelligente, guarda caso, si rivolge proprio a questo supermercato. E se avevate voglia di comprare un po’ di pasta, la Tre Mulini potrebbe fare decisamente al caso vostro. Non solo è molto buona, ma viene prodotta da aziende altamente qualificate.