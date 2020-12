Nipote della Regina Elisabetta e secondogenita del principe Andrea, Eugenia di York è una delle reali più amate e seguite dal popolo britannico. Recentemente la principessa ha annunciato la sua prima gravidanza, ma suo figlio potrebbe non ricevere alcun titolo reale. Il motivo? Secondo l’antica tradizione monarchica, i titoli vengono trasmessi solo ai discendenti di sesso maschile e il marito di Eugenia di York, facoltoso produttore vinicolo, non è insignito di alcun titolo nobiliare.

Il matrimonio con Jack Brooksbank

Sono passati ormai due anni da quando Eugenia di York ha sposato Jack Brooksbank, un facoltoso imprenditore vinicolo, di cui la principessa si è perdutamente innamorata, senza badare alle sue origini borghesi. Dopo essere convolati a nozze, Eugenia ha potuto mantenere il suo status di membro della Famiglia Reale, mentre Jack non è stato insignito di alcun titolo da trasmettere ai suoi eredi.

Il figlio non potrà ereditare il titolo

Il figlio di Eugenia di York e suo marito, pur essendo il primo nipote del Principe Andrea e di sua moglie Sarah Ferguson, non potrà ereditare l’importante Ducato di York. Stesso destino anche per la sorella Beatrice, primogenita del principe Andrea, che, avendo sposato Edoardo Mapelli Mozzi, non potrà trasmettere alcun titolo reale ai suoi figli. Insomma, Eugenia e Beatrice sembrano destinate a perdere il Ducato di York.

A chi andrà il Ducato di York

Con ogni probabilità, il titolo sarà riacquisito dalla monarchia, che deciderà a piacimento a chi affidarla. Tradizionalmente, il titolo è assegnato al secondogenito del monarca, quindi, una volta che Carlo diventerà re, il titolo spetterebbe al Principe Harry. Ma qui la faccenda si complica: infatti, dopo la rinuncia di Harry al titolo di “Sua Altezza Reale”, in seguito alla cosiddetta Megxit, è improbabile che il giovane duca di Sussex possa ereditare anche il ducato di York.