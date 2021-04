Che crescere a corte non sia esattamente come trovarsi protagonisti di un cartone della Disney, è ormai cosa nota. Paparazzi, pressione mediatica e grandi aspettative, la vita di un bambino reale può essere davvero molto diversa da quella dei suoi coetanei. Pensiamo al principe George o alla piccola Charlotte, i figli di William e Kate, esposti sin dalla nascita agli sguardi e alle speculazioni dei media, costantemente sotto la lente d’ingrandimento della monarchia. Questo discorso non vale soltanto per i figli di William e Kate, bensì anche per i loro cugini più o meno lontani, come i pargoli di Eugenia di York e di Zara Tindall.

Eugenia di York e Zara Tindall, due mamma diverse!

Eugenia di York e Zara Tindall, entrambe nipoti della Regina Elisabetta, hanno appena dato alla luce due piccoli Royal baby, Augustus e Lucas. Ma secondo il Daily Express, i nuovi arrivati a corte dovranno aspettarsi un trattamento diverso a corte, sulla base della loro posizione nella linea di successione al trono, ma anche a seconda dello stile decisamente opposto delle due mamme, Eugenia e Zara: estroversa e social, una, più riservata e discreta, l’altra.

Royal baby a confronto: l’annuncio della nascita

A poche ore dal parto, avvenuto il 9 febbraio scorso, Eugenia di York, che è sempre molto attiva sui social, ha postato una serie di foto del suo primogenito Augustus Philip Hawke. D’altra parte, la cugina Zara, che ha dato alla luce il suo terzo figlio il 21 marzo, non lo ha ancora mostrato al mondo, annunciandone la nascita durante un podcast sportivo del marito, Mike Tindall, famoso rugbista della Nazionale inglese.

Linea di successione al trono, battesimo e il dubbio sulla veste di Honiton!

Un’altra differenza è da cercare nella diversa posizione dei nuovi arrivati nella linea di successione al trono. Augustus è al momento 11esimo in linea di successione al trono, mentre il piccolo Lucas è 22esimo. Infatti, se il piccolo Augustus di York sarà battezzato in presenza di gran parte della famiglia reale, Lucas sarà protagonista di una cerimonia del tutto privata, come quella organizzata per le sorelle Mia e Lena, con pochi invitati. Forse soltanto Augustus avrà l’onore di indossare il tradizionale abitino in pizzo Honiton, realizzato ai tempi della regina Vittoria, che da 117 anni veste i pargoli della Famiglia Reale.