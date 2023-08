Estate ‘social’: queste sono le foto che non dovresti mai pubblicare. Un errore commesso dal 90% della popolazione

Sui social si condivide la propria vita e immancabili sono le foto delle vacanze. Ecco quali non dovremmo mai pubblicare e perché

Quando ci si trova in vacanza, complici le situazioni e i posti nuovi, non si resiste alla tentazione di essere più attivi sui social postando più foto da condividere con gli amici, i conoscenti o semplicemente con i followers. Selfie, cibi, outfit, tramonti, paesaggi: chi più ne ha, più ne metta. Può però essere molto semplice risultare banali quando si tratta di foto in vacanza, e pubblicare sempre gli stessi scatti. Così, qualche contatto potrebbe pensare che è noioso vedere sempre le stesse cose (e magari rimuovere anche il follow per questo motivo o skippare la visualizzazione della storia).

Un errore commesso dal 90% della popolazione riguarda proprio le foto pubblicate in vacanza al mare: si usa postare infatti delle particolari fotografie che però invece non si dovrebbero pubblicare, soprattutto su Instagram. Ognuno è libero di condividere ciò che vuole ovviamente, però, per essere davvero cool, seguire il “galateo 2.0” su ciò che è meglio non condividere sui social e ciò che invece fa “tendenza” e che potrebbe far riscontrare anche delle interazioni migliori con i followers.

Le foto da non pubblicare sui social durante le vacanze estive in un nuovo posto

Una delle foto più gettonate quando si sta al mare o in piscina sono “le gambe a würstel” e i piedi in acqua. Queste sono foto viste e riviste che si ripropongono tutti gli anni e che tutti gli utenti scattano almeno una volta durante il periodo estivo. Non c’è dunque originalità. Non pubblicare queste foto sui social ma meglio invece preferire degli scatti a figura intera, mezzo busto, piuttosto che solo gambe, piedi o ventre. Si può poi cadere nella tentazione di postare tanti selfie che sono facili da scattare ma possono risultare tutti uguali, anche se la differenza può stare nell’abbronzatura. Meglio sostituirli con le foto di paesaggi, ad esempio spiaggia, mare. I followers apprezzeranno di vedere qualcosa di nuovo e di diverso e magari prenderanno spunto per la loro prossima vacanza.

Altre foto che si postano molto spesso durante le vacanze riguardano l’acqua del mare per far notare come sia cristallina oppure foto del cielo sgombro da nuvole e azzurro. Sono foto anonime ed è meglio non pubblicarle: preferire uno scatto di uno scorcio particolare e caratteristico del posto in cui ci si trova. Non mancano sui social tante foto dell’ala dell’aereo: molte persone prendono proprio questo mezzo per raggiungere la destinazione della vacanza.

È sempre un’emozione volare ma, tra le foto da non pubblicare su Instagram in estate, ci sono proprio quelle che immortalano il decollo, la discesa o, ancora, il volo tra le nuvole. Non bisogna essere un’influencer per amare la moda e anche se si è molto orgogliosi dei look portati in valigia e che si sfoggeranno in vacanza, gli scatti degli outfit sul letto prima di indossarli rientrano tra le foto da evitare su Instagram in estate.

Da non pubblicare anche le foto di tutto ciò che si mangia e beve: andrà bene pubblicare questi dettagli solo una volta ma non sempre durante il corso della vacanza. Infine, altre due tipologie di foto da non pubblicare sui social sono le scritte romantiche sulla sabbia o composte da conchiglie. Sono scatti intimi che riguardano la coppia e non i followers. Per ultime le foto da evitare sono quelle dei gonfiabili (fenicotteri, unicorni, lama e animali vari). Una sola foto di questo tipo può bastare e non va riproposta ogni anno.