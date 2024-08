Esercizi di respirazione in gravidanza: quali sono e come praticarli per contrastare il dolore

La gravidanza, si sa, è un periodo magico per ogni donna, ma al contempo delicato e per certi versi faticoso. L’ansia e lo stress potrebbero entrare a far parte delle giornate, in concomitanza a quella piccola creatura che, in simbiosi con la mamma, cresce dentro la pancia.

Un momento magico, ma anche di cambiamento, dove ogni sensazione, alimento e fattore esterno in cui entra in contatto la mamma si riflessa sul bambino. A dare un supporto a gestante e bebè sono gli esercizi di respirazione, che al contrario di quanto si dica nel detto comune, non servono solamente durante il parto, ma anche nel periodo di gravidanza.

Respirare in maniera corretta durante la gravidanza aiuta il sangue ad ossigenare meglio e questo, a sua volta, permette di placare l’ansia. Il motivo? Durante la respirazione avviene una stimolazione dei neurotrasmettitori anti stress (catecolamine), che attraversando la placenta vanno a rilassare il bambino. Si tratta di una tecnica molto utile anche durante il travaglio, specialmente se applicata correttamente.

Le tecniche di respirazione da applicare in gravidanza e durante il travaglio

Come accennato in precedenza, saper ‘respirare’ è un toccasana in gravidanza, ma anche un valido sostegno durante il parto. La respirazione è uno strumento potente che può trasformare l’esperienza del travaglio in un momento più gestibile e, per quanto possibile, naturale. Respirare correttamente aiuta non solo a mantenere la calma, ma favorisce anche il rilassamento dei muscoli pelvici, fondamentali per una dilatazione efficiente e per assecondare al meglio le spinte finali del parto. Garantire una buona ossigenazione permette agli organi di lavorare in sinergia, ottimizzando l’efficacia del parto. Ma come farlo?

Iniziamo con la fase iniziale del travaglio, un momento in cui è essenziale mantenere il più possibile la calma. Rilassatevi e respirate profondamente, concentrandovi sul diaframma, la zona sopra la pancia e sotto il seno. La chiave è spingere verso il basso, concentrando la forza sul basso ventre. Inspirate lentamente, portando l’aria verso il diaframma, e poi espirate in modo controllato, aiutando così anche il perineo a rilassarsi. Questa respirazione profonda e diaframmatica può alleviare l’ansia e preparare il corpo alla fase successiva del travaglio.

Man mano che le contrazioni si intensificano, noterete che anche la vostra respirazione potrebbe accelerare naturalmente. Questo è normale e, anzi, necessario. Durante le contrazioni più forti, cercate di accompagnare il dolore con il respiro. Quando sentite che una contrazione sta per arrivare, concentratevi nel respirare profondamente e, successivamente, espirate lentamente. Questo ritmo aiuta a gestire meglio il dolore e mantiene il corpo ossigenato, un aspetto cruciale per il benessere di entrambi, mamma e bambino.

Infine, nella fase terminale del parto, le contrazioni saranno al loro apice e il vostro respiro diventerà automaticamente più veloce. A questo punto, sarà difficile mantenere una respirazione profonda a causa dei brevi intervalli tra una contrazione e l’altra. Il consiglio? Seguite il vostro istinto e respirate con la parte superiore del torace, adattandovi ai rapidi tempi del travaglio finale.