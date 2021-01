Sarebbe bello poter avere una vita più lunga e più sana senza troppi sforzi. Beh, in realtà tutto questo è più semplice di quanto possiate immaginare. Secondo uno studio della Norwegian School of Sports Medicine, bastano appena 11 minuti di esercizi moderati per ottenere benefici a lungo termine sulla salute e sulla longevità.

Cos’è emerso dallo studio

Per lo studio, effettuato su un campione di oltre 44mila donne e uomini, gli esperti hanno utilizzato uno strumento per misurare l’attività fisica “moderata-vigorosa” e hanno confrontato i risultati con quelli dei pazienti più sedentari.

Nel complesso, secondo quanto emerso dallo studio, coloro che hanno fatto circa 35 minuti di esercizi al giorno hanno visto i risultati più importanti in termini di miglioramento della salute. Quello che è emerso, inoltre, è che anche i soggetti che hanno fatto esercizio fisico per almeno 11 minuti al giorno hanno riscontrato alcuni benefici.

Leggi anche Come dimagrire le cosce velocemente: gli esercizi più efficaci

Uno studio, pubblicato sulla rivista Annals of Internal Medicine, ha evidenziato che uno stile di vita sedentario può nuocere gravemente alla salute. Stare sempre seduti, per lavoro o perché non si hanno attività da fare, può portare a danni a lungo termine. Lo studio, infatti, ha dimostrato che le persone che, per lavoro, stanno sedute parecchie ore hanno il doppio delle probabilità che la loro aspettativa di vita si riduca drasticamente.

Ecco alcuni esercizi, anche insoliti, da fare quotidianamente

Lo studio della Norwegian School, però, viene in soccorso di tutti coloro che hanno poco tempo da dedicare all’esercizio fisico. Tra gli esercizi consigliati troviamo anche attività “insolite” e non legate ai più classici workout, come falciare il prato e fare le pulizie domestiche. Tra le attività più tradizionali troviamo invece: lunghi giri in bicicletta e passeggiate veloci.

Come suggeriscono gli esperti, inoltre, fare attività all’aria aperta e in mezzo alla natura non fa solo bene al corpo, ma anche alla mente. Quindi, allacciate le scarpe e prendetevi i vostri 11 minuti quotidiani per fare attività fisica. Il vostro corpo e la vostra salute mentale vi ringrazieranno.

Leggi anche: 8 consigli per prendervi cura della vostra salute mentale