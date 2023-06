Era la sosia di Madonna e per anni ci ha tenuto compagnia la domenica: ha ballato sotto le stelle, riesci ad indovinare chi è?

Diventata famosissima come la sosia italiana di Madonna, negli anni ha preso parte a tanti diversi show televisivi. Di chi si tratta?

Il suo è stato uno dei volti più celebri degli anni ’80 e ’90. Nel corso del tempo l’artista ha partecipato ad alcuni tra i programmi tv più amati a livello nazionale. Oggi tutti la conoscono non solo per la sua strepitosa carriera ma anche e soprattutto per la fama di cui gode in quanto personaggio pubblico a tutti gli effetti. Avete capito chi è?

Con un talento e una bellezza come i suoi è davvero difficile non farsi notare, e l’artista in questione lo sa molto bene. Considerata ormai una stella del piccolo schermo, la sua carriera è iniziata per caso quando era ancora molto giovane. I capelli biondissimi e gli intensi occhi castani hanno fatto sì che in molti iniziassero a soprannominarla la Madonna italiana, data la straordinaria somiglianza con la pop star a stelle e strisce.

Negli anni l’artista ne ha fatta di strada, arrivando a condurre programmi amatissimi da milioni i italiani come Buona Domenica, Zelig e tanti altri ancora. Non solo! Il suo incredibile talento le ha permesso di reinventarsi anche come danzatrice prendendo parte, nel 2022, a Ballando con le stelle. Ecco chi è.

Chi è l’artista nella foto? Una star della tv italiana

Nata a Fossano nel 1967, l’artista in questione è proprio lei: Paola Barale. Attrice, conduttrice, showgirl e chi più ne ha più ne metta, negli anni ha messo in piedi una carriera che farebbe impallidire chiunque nel suo stesso settore. Con il tempo, infatti, la celebre Paola ha preso parte a film e serie tv dallo straordinario successo. Tra questi è impossibile non ricordare Colpo d’occhio e Vorrei vederti ballare, ma anche Giorni d’estate, Cascina Vianello, Così fan tutte e tanti altri ancora.

Come se non bastasse, negli anni la Barale ha fatto parecchio parlare di sé anche per quanto riguarda la sua vita privata. In passato, infatti, è stata sentimentalmente legata a Gianni Sperti, ballerino e volto di Canale 5. L’amore tra i due è sfociato in matrimonio nel 1998, salvo poi naufragare e separarsi qualche anno dopo.

Dopo il divorzio, ha iniziato una lunga e intensa relazione con Raz Degan. La showgirl piemontese e il modello israeliano sono stati insieme fino al 2015, anno in cui hanno deciso di separarsi e di comunicare ufficialmente la notizia. Oggi la Barale si gode la sua carriera e i suoi successi televisivi, che l’hanno resa una vera icona dello show business nazionale.