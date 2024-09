Endless Love, per Emir si mette malissimo: lo spoiler completamente inatteso

Endless Love torna e lo fa con un grande cambiamento e uno spoiler che risulta veramente drammatico, in particolare per Emir e la sua storia. Le trame che arrivano direttamente dalla programmazione delle prossime settimane rivelano anche una novità importante per Kemal, che non ha intenzione di arrendersi, nonostante tutti i dubbi del caso e la questione relativa alla piccola Deniz.

Ormai la verità è venuta a galla, o almeno è quello che tutti pensano che sia il prossimo risvolto della storia, capire veramente di chi è figlia e se, come pensa l’uomo, sia sua. Emir farà di tutto per evitare che l’uomo possa convalidare questi dubbi e quindi lo spingerà ad abbandonare questa idea e quindi anche a far venire fuori le questioni relative alla vita privata della bambina.

Endless Love spoiler, risvolto inaspettato per Emir

Emir e Nihan discuteranno a lungo sull’accordo matrimoniale, l’uomo infatti dovrà fare i conti con la notizia ricevuta da Kemal. Il problema riguarderà proprio le azioni della Holding, infatti Emir è stato messo in trappola ma senza rendersene conto e le questioni per lui ora saranno molto difficili da risolvere.

Avrà quindi un confronto anche con Zeynep e le cose prenderanno una brutta piega, senza contare il pensiero per la piccola Deniz. Kemal è convinto di essere il padre della bambina e questo ovviamente porterà a numerose difficoltà per Emir che, intanto, non vuole che si indaghi oltre nella vicenda. Tarik proverà ad avere un confronto con Banu, tuttavia la questione non porterà ad alcun risvolto.

Kemal anche di fronte a delle prove evidenti di quella che è la condizione della piccola, sembrerà non essere disposto a crederci e voler rintracciare necessariamente un’altra verità. Continuerà a indagare, convinto che alla fine le cose andranno come crede.

Gli sviluppi delle prossime puntate quindi porteranno essenzialmente in due direzioni, Emir dovrà fare i conti da un lato con le vicende legate alla piccola e alla verità che potrebbe venire a galla, dall’altra dovrà fare i conti con una situazione professionale molto complessa. In generale per lui le cose non si metteranno molto bene.

L’appuntamento con la soap è stato confermato nonostante le modifiche al palinsesto Mediaset, quindi da settembre resta il sabato pomeriggio con la puntata di due ore su Canale 5, la domenica non ci saranno altre puntate a causa delle novità che subentrano per gli appuntamenti invernali.