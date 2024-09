Endless Love, anticipazioni dal 2 al 7 settembre: gesto shock di Emir

Sono diversi anni che Mediaset ha puntato l’attenzione sulle soap turche. Si tratta di contenuti davvero apprezzati dal pubblico. A partire dal mese di Marzo, Canale 5 ha donato ai suoi federi spettatori un’altra storia tutta da scoprire. Si tratta di Endless Love, con Neslihan Atagul e Burak Ozcivit nei panni di attori protagonisti.

Le ultime anticipazioni forniscono un quadro dettagliato di ciò che avverrà negli episodi della settimana dal 2 al 7 Settembre. I colpi di scena saranno parte integrante della trama. Emir, in particolare, farà qualcosa di inaspettato. Sarà difficile restare indifferenti davanti al suo gesto perché avrà delle serie conseguenze su Nihan.

Spoiler di Endless Love dal 2 al 7 Settembre: il ricatto di Emir

Le puntate di Endless Love nascondono sempre qualche sorpresa. Quelle previste, su Canale 5, dal 2 al 7 Settembre, non saranno da meno. Al contrario, cambieranno tutte le carte in tavola. I personaggi faranno fatica ad adattarsi alle circostanze. Per molti di loro, le cose si metteranno male. Tutti gli occhi saranno puntati su Emir e sui suoi folli gesti. Questa volta, però, supererà davvero il limite.

Emir non si fiderà affatto di Nihan. Inizierà a nutrire dei sospetti sul suo possibile desiderio di fuga. Pe evitare che ciò avvenga, metterà in atto un piano crudele. La donna, per suo volere, riceverà un video sul cellulare. In esso, le verrà mostrato il rapimento della figlia. La diretta interessata, così, correrà dal marito per chiedergli spiegazioni.

Quest’ultimo non farà altro che minacciarla. Le ridarà la bambina solo se accetterà di tornare a vivere insieme a lui. In caso contrario, la piccola verrà data in adozione. Ovviamente, si raccomanderà anche di non dire niente a nessuno.

Mentre la situazione di Zaynep si farà sempre più complicata, Nihan si troverà con le spalle al muro. All’inizio, proverà a chiedere aiuto alla polizia, però, poco conto si renderà conto dell’inutilità di tale mossa. Incapace di controllare le sue emozioni, deciderà di dare fuoco alla casa di Emir. La donna, ovviamente, non avrà alcuna intenzione di rinunciare alla figlioletta. Si metterà alla ricerca di un investigatore privato che possa aiutare ad individuarla. Alla fine, farà affidamento su Hakan. Purtroppo, le cose non andranno come previsto. Il suo consiglio sarà quello di accettare il ricatto di Emir.

Nel frattempo, Kemal potrà uscire di prigione. Verrà accolto da tutti con gioia, ma il suo comportamento sarà alquanto inaspettato. Apparirà diverso dal solito, come se qualcosa avesse modificato la sua personalità. Ciò sarà evidente anche agli occhi di Nihan che non potrà negare la dura realtà.