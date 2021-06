Emily Ratajkowski, meglio nota come Emrata, oggi spegne 30 candeline e ha deciso di festeggiare questo importante compleanno in una località di mare da sogno, ovviamente top secret, sfoggiando i costumi da bagno più glamour della stagione.

Tutte le tendenze in fatto di costumi:

La top model è in vacanza insieme al marito Sebastian Bear-McClard e al loro piccolo Sylvester Apollo Bear, nato lo scorso 8 marzo: Emily sfoggia un fisico semplicemente perfetto, una remise en forme post-parto da record.

Il primo costume che ha indossato e postato ieri su Instagram è uno del suo brand Inamorata: si tratta di un bikini minimal con reggiseno a triangolo e caratteristici lacci che si annodano sulla vita, in una fantasia arancione e celeste identica a quella del costumino del suo bebè.

Perfettamente in linea con i trend, lo slip è altissimo, che richiama gli anni ’80 in maniera aggiornata e super sexy.

Per il grande giorno, Emrata sceglie Versace e si fa immortalare con un costume in puro stile mermaidcore, lanciato proprio dalla maison. Il reggiseno a bustino è di un giallo brillante abbinato a volant arancioni e bianchi, mentre le coppe a forma di conchiglia sono tempestate di strass, così come le spalline. Più che un bikini, un top vero e proprio. da indossare magari sotto a un blazer.

Sotto la modella indossa una gonna arancione che richiama il costume, per un perfetto look da aperitivo al tramonto, ovviamente bordo spiaggia.

Archiviati i colori minimal e le forme tradizionali, i costumi da bagno per l’estate 2021 sono colorati, divertenti e fantasiosi, ricchi di dettagli che li rendono preziosi. La spiaggia non è più solo il luogo dove prendere il sole, ma è dove indossare beachwear ricercato e cool. Come Emrata insegna.