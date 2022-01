Il set di Harry Potter, in cui è diventata celebre nei panni di Hermione Granger, ha visto Emma Watson innamorarsi perdutamente di uno dei protagonisti e oggi l’attrice, a ridosso dell’attesa reunion del cast 20 anni dopo, rivela come è nato il sentimento…

L’amore di Emma Watson sul set di Harry Potter

Emma Watson si è innamorata perdutamente di Tom Felton sul set della saga di Harry Potter, in cui sono diventati celebri nei panni dei protagonisti Hermione Granger e Draco Malfoy!

L’attrice avrebbe rivelato com’è nato il suo sentimento per il collega, un retroscena che emerge oggi, a distanza di 20 anni dall’inizio della magia più grande del cinema in occasione della attesissima reunion del cast in Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return To Hogwarts.

Emma Watson ha perso la testa per il “cattivo” dei “Serpeverde” quando aveva 10 anni, incassando un due di picche dall’attore che sì, avrebbe sempre avuto un debole per lei, ma l’avrebbe vista più come una sorella…

return to hogwarts • tom felton & emma watson stills in high definition pic.twitter.com/3lILl5twKf — juls (@swiftkjn) December 28, 2021

“Sono entrata nella stanza dove stavamo facendo lezione e il compito che ci era stato assegnato era quello di disegnare l’aspetto di Dio secondo noi. Tom aveva disegnato una ragazza con un berretto all’indietro su uno skateboard. E non so come dirlo, mi sono innamorata di lui…“.