Tutti i segreti del make-up di Emma Stone

Emma Stone è una delle giovani attrici più celebri del momento. In occasione dei grandi eventi Emma ha sempre indossato dei make-up estremamente eleganti e di classe, che andavano a enfatizzare i suoi meravigliosi (e super sensuali) occhi verdi ma anche la sua carnagione.

Qual è il segreto di bellezza di Emma Stone? E come possiamo noi comuni mortali ricreare a casa, in pochi semplici gesti i make-up look favolosi sfoggiati da Emma Stone? Scopriamolo insieme.

I segreti del make-up occhi di Emma Stone

In linea di massima possiamo dire che a Emma Stone piace molto giocare con il make-up e cambiare spesso il look, alternando trucchi decisamente extra, che si focalizzano sullo sguardo e puntano tutto sull’ombretto a make-up invece completamente naturali.

Foto Getty Images | Steve Granitz

Come abbiamo già detto, Emma Stone è fortunata di nascita, perché madre natura le ha donato degli occhi verdi super cangianti. Naturalmente nel mondo del make-up esistono diversi accorgimenti per enfatizzare attraverso il trucco gli occhi verdi e il make-up artist di Emma Stone pare conoscerli proprio tutti.

Make-up occhi ispirato ai metalli

Il trucco occhi ispirato ai metalli (oro e argento), ad esempio, è super indicato per un look adatto agli occhi verdi. La Stone indossa spesso dei colori oro/ argento super shimmer sulle palpebre, ripresi anche nell’angolo interno dell’occhio e nella rima inferiore. Naturalmente, a un trucco occhi così carico è bene abbinare delle labbra nude.

Foto Getty Images | John Shearer

Look sui toni del viola e del lilla

Altro colore super indicato per gli occhi verdi e per questo indossato spesso da Emma Stone è il viola (in tutte le sue sfumature). Il viola infatti è il colore che fra tutti fa risaltare al meglio il verde, perché è il suo colore complementare. Nel look occhi che vi proponiamo Emma Stone ha optato per una super linea di eyeliner viola abbinata, anche in questo caso, con labbra nude. Se preferite, sulla labbra potete optare anche per una tonalità tenue di rosa pastello, per un look tutto in tinta.

Foto Getty Images | Steve Granitz

Ecco come realizzare il make-up labbra

Emma Stone ama essere estremamente camaleontica, tanto nei make-up focalizzati sugli occhi che in quelli che ruotano tutti intorno alle labbra. Nel corso del tempo infatti Emma ci ha dimostrato che si può essere estremamente glam e seducenti sia con un trucco labbra super bold che con dei rossetti naturalissimi.

Labbra super nude

Un make-up look che non passa davvero mai di moda e che Emma ha sfoggiato spesso è il make-up non make-up. Anche noi vi suggeriamo di copiare questo look, estremamente semplice da realizzare, che vi permetterà di fare un figurone.

Il segreto? Sugli occhi sfumate un ombretto matte dalle tonalità nude, beige o marrone chiarissimo. Abbinate poi un rossetto cremoso color carne o color pesca. In pochissimi passaggi sarete super glam ed eleganti.

Foto Getty Images | Samir Hussein

Labbra deep burgundy

Ovviamente ne abbiamo anche per le amanti dei look labbra super carichi. Emma Stone infatti ama i look che puntano tutto sulle labbra. Quello che vi proponiamo noi prevede un’accoppiata sicuramente molto forte, labbra prugna scuro e ombretto argento, ma il risultato è una vera e propria bomba.

Foto Getty Images | Mike Marsland

Potete realizzarlo in pochi passaggi. Piccolo consiglio: truccate prima gli occhi e poi fate la base, in modo da poter eliminare l’eventuale fall out di glitter e brillantini. Stendete su tutta la palpebra mobile un ombretto grigio shimmer e sfumatelo nella piega aiutandovi con un ombretto matt color carne.

Passate poi a contornare le labbra con una matita borgogna scuro come il rossetto, se preferite potete anche riempirle, per facilitare l’applicazione dello stesso. Infine passate all’applicazione del rossetto o della tinta labbra di vostro gradimento.