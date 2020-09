Emma Stone e Dave McCary si sono sposati

Secondo il magazine americano Page Six, Emma Stone e Dave McCary sono convolati a nozze in gran segreto. La notizia arriva dopo che la coppia è stata vista indossare delle fedine d’oro: le immagini dei due, paparazzati insieme a Los Angeles, non sembrano lasciare alcun dubbio. Dopo il fidanzamento ufficiale nel mese di dicembre 2019, le nozze si sarebbero dovute celebrare a marzo ma sono state rimandate a causa del Coronavirus. Da allora, tante voci si sono susseguite, alimentando i sospetti dei fan. Ora, invece, sembra che tutto sia stato confermato!

Emma Stone è in dolce attesa?

Ma le novità non finiscono qui. Emma Stone, infatti, sembra essere già in dolce attesa. Nonostante la mancanza di comunicazioni ufficiali, alcune foto scattate di recente a Los Angeles hanno attirato l’attenzione dei fan dell’attrice. La Stone è stata immortalata, insieme con il compagno, mentre indossava una salopette, abito comodo, che spesso viene utilizzato per camuffare le forme morbide di un pancione. “Non si può negare l’evidenza” scrive un utente su Twitter, “Continuate a farvi dei film che non esistono“, replica un altro follower.

“Quando ero adolescente pensavo che non mi sarei mai sposata e non avrei mai avuto figli“, diceva la Stone in un’intervista rilasciata a Elle nel 2018. “Poi sono cresciuta e la mia prospettiva è cambiata: adesso voglio davvero sposarmi e pure avere dei figli“. Parole che sono servite per alimentare il gossip.

La storia d’amore tra Emma Stone e Dave McCary

Archiviata dopo due anni la relazione con Andrew Garfield, l’attore di Spiderman, Emma Stone ha incontrato l’amore in Dave McCary, comico, scrittore e regista americano di tre anni più grande di lei.

Emma Stone e Dave McCary si sono conosciuti per la prima volta nel 2016 durante una puntata del Saturday Night Live Show, che vede lui nel ruolo di autore. A dare la notizia, anche in quell’occasione, era stato Page Six. Quello fra Emma E Dave non è però stato il classico esempio di amore a prima vista, in quanto i due si sono fidanzati soltanto un anno dopo il primo incontro, ma sono poi diventati inseparabili, fino alla decisione di convolare a nozze.

Il Saturday Night Live si è così confermato “galeotto“: dietro le quinte dello show è nato l’amore anche tra Ben Affleck e la produttrice del programma Lindsay Shookus ma anche tra il comico e autore Colin Jost e Scarlett Johansson.