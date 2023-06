Emma Marrone e la paura degli aerei: la confessione insolita prima di un viaggio, così affronta tutto

Emma Marrone ha confessato una sua grande paura. Nessuno si sarebbe aspettato che la cantante pugliese avesse questo terrore: lei stessa ha spiegato come cerca di resistere.

Emma Marrone a gran sorpresa ha raccontato ai suoi fan qual è la sua più grande paura, spiegando di avere il terrore di volare, una cosa inimmaginabile per una persona che sembra essere così forte e che soprattutto viaggia moltissimo per lavoro.

E invece la cantante pugliese non ama assolutamente partire in aereo, tanta è la paura. Ai fan, però, ha anche spiegato come ha risolto questa sua fobia in un video condiviso sui social.

Emma Marrone e la paura di volare: “Ho risolto così”

Emma Marrone è molto attiva sui social e condivide spesso video mattutini in cui raccontato come sarà la sua giornata. In uno degli ultimi filmati la cantante pugliese ha spiegato che quel giorno avrebbe avuto inizio il suo viaggio per Messina.

Ha chiarito che iniziava ‘ad avviarsi’ nella città siciliana perché non ama gli aerei e il suo entourage fa di tutto per evitare che li debba prendere, chiaramente laddove è possibile. Ha chiesto ai followers di seguirla e scriverle perché: “Sarà un viaggio sicuramente divertente“. Ha concluso spiegando che vuole concentrarsi sui lati positivi di ogni cosa e, in quel caso, era convinta che le lunghe ore di viaggio verso Messina sarebbero state molto divertenti.

La Marrone ha infine detto ai fan che li avrebbe tenuti aggiornati sulla partenza e anche sull’arrivo. Emma ha voluto confessare la sua fobia e come sempre è stata davvero sincera. La cantante pugliese piace proprio per il suo essere una persona estremamente diretta, che non ama perdersi in chiacchiere e che se vuole epsrimere una cosa la dice è basta.

Inoltre ci mette la faccia, infatti, gira spesso video amatoriali in cui risponde a qualcosa che le viene chiesto o ai rumors. Recentemente, ad esempio, è stata ospite allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli per la festa della vittoria dello scudetto. L’evento era presentato da Stefano De Martino e quando ha finito di cantare Emma è scappata via senza ascoltare lo show man.

Il giorno dopo il gossip è impazzito e tutti hanno creduto che tra i due ex fosse calato il gelo. Così la cantante ha preso il cellulare e ha pubblicato un filmato nelle sue storie in cui chiariva che non sentiva nulla e che non c’è nessun’astio tra lei e De Martino, complimentandosi con lui e dicendogli che gli vuole tanto bene.