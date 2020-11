Emma Marrone: alla maternità preferisco la musica (per ora)

La cantante Emma Marrone non è nota solo per le sue qualità vocali ma anche per la sua personalità. Infatti, non ha mai temuto di esporsi ed esprimere la propria opinione, schierandosi sempre in prima fila per i diritti delle donne e per l’inclusività.

Non si è smentita nemmeno nell’ultima intervista che ha concesso al quotidiano Il Messaggero. La giudice di X Factor ha lungamente parlato della sua vita e dei suoi progetti, con la schiettezza che la contraddistingue.

Emma, single e felice

Ora che la malattia è sconfitta e sta bene, può dedicarsi a se stessa e alla musica, senza perdere di vista i suoi valori e alle sue convinzioni. Quando nel 2009 ha vinto Amici, racconta, in pochissimi credevano sarebbe durata, invece lei ha dimostrato di saper fare il suo lavoro, di essere credibile e apprezzata dal pubblico.

Ha anche parlato della sua vita sentimentale: oggi le donne sono libere, indipendenti, assolutamente autonome e lei non è da meno. Smessi i panni di artista, sa cavarsela da sola in ogni situazione, una condizione che spaventa gli uomini, che vedono venir meno il loro ruolo tradizionale a fronte di donne sempre più difficili da controllare. Emma però è fiduciosa, “so che da qualche parte c’è uno alla mia altezza“.

La maternità non è un obbligo

Alla domanda sulla maternità, Emma ha risposto che al momento non è interessata alla maternità. Ha sottolineato come non sia un dovere delle donne avere dei figli, che possono essere complete pur dedicandosi alla carriera o a se stesse.

Dopotutto la cantante salentina ha solo 36 anni: come dice lei stessa, oggi l’età in cui le donne fanno figli è cambiata, grazie alla scienza si può posporre la decisione in sicurezza. Infatti, non esclude di futuro di congelare gli ovuli, ma non adesso. Nel suo futuro, per ora, c’è spazio solo per il rock’n roll.