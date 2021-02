Emma Corrin di The Crown reciterà al fianco di Harry Styles

Dopo la straordinaria interpretazione di Emma Corrin nei panni della principessa Diana nella serie tv The Crown, che le è valsa persino una nomination ai Golden Globe 2021, la giovane attrice britannica torna sul grande schermo, insieme a Harry Styles, nel film My Policeman, ispirato al bestseller del 2012 di Bethan Roberts. E se Harry Styles era già stato annunciato nel cast, è arrivata nelle ultime ore la notizia della presenza di Emma Corrin, la talentuosa attrice che ci ha ammaliati nella quarta stagione di The Crown!

The Policeman

Ambientato a Brighton nel 1957, la storia è incentrata su un triangolo amoroso tra Tom, un poliziotto gay, l’insegnante di scuola Marion e il curatore del museo Patrick, entrambi innamorati di Tom. Si dice che la complessa dinamica a tre sia ispirata ai rapporti tra lo scrittore E.M. Forster, il poliziotto, Bob Buckingham, e sua moglie. Se Harry Styles interpreterà il ruolo di Tom nel nuovo film, a Emma Corrin toccherà la parte di Marion.

Foto Getty Images | Rich Fury

Il cast dietro le quinte

Oltre ad alcuni importanti volti del cinema mondiale, alcune eccellenze si profilano anche dietro le quinte. A scrivere la sceneggiatura ci sarà infatti Ron Nyswaner, candidato al premio Oscar per la migliore sceneggiatura originale di Philadelphia. Mentre Michael Grandage, direttore artistico e attore britannico, noto soprattutto per le sue regie teatrali nel West End londinese e a Broadway, entrerà nel mondo del cinema per dirigere il lungometraggio.

Foto Getty Images | Walter McBride

Le riprese di My Policeman dovrebbero iniziare in primavera, ma una data certa ancora non è stata fissata. Per vederlo sul grande schermo, bisognerà dunque attendere la fine dell’anno o più presumibilmente il 2022, anche se ancora non è fato sapere se uscirà prima al cinema, o sbarcherà direttamente in streaming su Amazon Prime Now.