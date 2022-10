Emily Ratajkowski e il video del mistero: è coming out? Forse...

Davvero Emily Ratajkowski ha fatto coming out via TikTok rivelando al mondo di essere bisessuale? Il video sui social sembrerebbe portare a galla qualcosa, ma c’è chi parla di Brad Pitt e i gossip si infiammano…

Cosa ha detto Emily Ratajkowski nel presunto coming out

Foto Instagram | @emrata

Da ore non si parla d’altro che della presunta bisessualità di Emily Ratajkowski, complice un video criptico rilanciato su TikTok in cui alla frase “Se ti identifichi come bisessuale, hai un divano in velluto verde“, lei risponde spostando l’inquadratura sul suo divano in velluto di quel colore…

Mero gioco o coming out? I social sono letteralmente impazziti ma c’è qualcosa, nelle pieghe del gossip, che direbbe tutt’altro: si parla di un flirt con Brad Pitt e le voci sembrano piuttosto insistenti. Dalla diretta interessata nessuna conferma né smentita.

Certo è che il filmato di Emrata online ha infiammato il popolo del web e tanti si interrogano sul suo orientamento sessuale (anche se la clip arriva in una occasione speciale come il Coming Out Day), mentre la sola notizia chiara è la separazione da Sebastian Bear-McClard, suo marito dal 2018. Al momento, nessuno ha restituito crismi di certezza ai rumors e si viaggia sui binari delle ipotesi, in attesa della verità che soltanto lei potrà darci…