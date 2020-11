Emily in Paris, ci sarà anche la seconda stagione: è ufficiale

Tutti pazzi per “Emily in Paris“. Nonostante le critiche e le polemiche, la serie tv creata da Darren Star, autore di “Sex and the city“, ha conquistato migliaia di spettatori non solo negli Stati Uniti, ma anche in Europa. “Deux is always better than un“: due è sempre meglio che uno. Così Netflix ha ufficializzato l’arrivo di una seconda stagione con un video, in cui ad annunciare il grande evento sono i protagonisti della serie.

Qualche anticipazione

Dopo essere stato accusato di aver ritratto americani e francesi in modo stereotipato, Darren Star ha promesso di addentrarsi in profondità nel rapporto tormentato tra Lily Collins e i suoi due “amici” francesi: il vicino di casa, lo chef interpretato da Lucas Bravo, e la sua fidanzata, interpretata da Camille Razat.

“Questa, per me, è una cosa così divertente da esplorare nella seconda stagione – ha commentato Darren Star a TvLine – perché qui non si parla di americani. Sono francesi. Per me gran parte della bellezza della serie sta nel guardare tutto attraverso una lente diversa. La seconda stagione spianerà la strada ad alcune relazioni sorprendenti“.

Una serie che fa tendenza

La parabola di Emily in Paris, interpretata da Lily Collins, che, da intraprendente ragazza americana si trasforma in una raffinatissima French girl, ha fatto appassionare migliaia di spettatori. Ma a catturare l’attenzione non sono soltanto i triangoli amorosi in cui si trova coinvolta Emily a Parigi, quanto i suoi look, in continua trasformazione durante il soggiorno parigino della protagonista: tanto da annoverare la serie tv tra le migliori per i costumi.

Come avere i capelli ondulati di Emily

Una trasformazione che si può cogliere anche nella fulgida chioma di Emily: lunghi capelli castani con onde glossy perfettamente definite. Infatti, i capelli ondulati di Emily in Paris non sono sempre uguali nel corso della stagione, ma seguono la sua trasformazione da ragazza americana a French girl. Ma come avere le onde perfette di Emily? Ne abbiamo parlato qui.