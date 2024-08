Emanuele Filiberto di Savoia, la bellissima figlia del principe esce allo scoperto: ecco la reazione del papà al suo nuovo lavoro

L’erede della casa Savoia ha appena intrapreso una nuova avventura. Vittoria, la primogenita di Emanuele Filiberto e Clotilde Coureau, ha svelato un progetto che le sta particolarmente a cuore, investendo in esso tutte le sue energie.

Figlia di Vittorio Emanuele e Marina Doria, Vittoria ha dimostrato di essere una giovane di grande valore, distaccata dal suo rango e determinata a seguire un percorso autonomo dove possa esprimere le sue passioni. Tra queste, spicca l‘arte, elemento centrale della mostra che ha curato e sulla quale ha posto tutte le sue speranze.

Il nuovo capitolo di Vittoria di Savoia

“Con grande entusiasmo, sono felice di annunciare un progetto che mi è molto caro. Questa idea mi accompagna da tempo e oggi, sono felice di condividerla con voi. Da amante dell’arte, ritengo sia fondamentale dare spazio agli artisti emergenti, e questo progetto rappresenta un’opportunità unica per farlo”, ha scritto sul suo Instagram, introducendo con orgoglio il progetto che ha seguito con meticolosità. E ha aggiunto: “Sono entusiasta di presentarvi la mia prima mostra al prestigioso Palais Bulles, in collaborazione con un artista il cui lavoro mi tocca profondamente”

Questo è solo l’inizio di una straordinaria avventura artistica che Vittoria di Savoia ha in mente. “Questa mostra segna l’inizio di un emozionante percorso che non vedo l’ora di condividere con voi. Vi invito a scoprire queste opere eccezionali e a sostenere i talenti emergenti che abbiamo curato con passione,” ha dichiarato, promettendo un viaggio artistico che catturerà il cuore e l’immaginazione di tutti.

I genitori di Vittoria, Emanuele Filiberto e Clotilde Coureau, hanno fatto sentire il loro supporto attraverso alcune emoji sul loro profilo social, mantenendo però un profilo basso. Emanuele Filiberto, noto per la sua riservatezza nonostante il suo nome prestigioso, esprime il suo sostegno per le figlie, Vittoria e Luisa, con discrezione e affetto. Emanuele Filiberto ha sempre mostrato un rispetto profondo per le scelte delle sue figlie, guidandole con saggezza ma senza mai ostacolare il loro cammino.

Nel 2022, ha sostenuto con passione la decisione di Vittoria di recarsi al confine con l’Ucraina per aiutare gli sfollati e le vittime della guerra. Il Principe ha condiviso con entusiasmo il viaggio di Vittoria su Instagram, pubblicando immagini toccanti e raccontando quanto quest’esperienza abbia arricchito la sua vita e quella della sua famiglia. “Recentemente, sono stata al confine con l’Ucraina con un gruppo di amici e volontari dell’associazione Odissea della Pace, per distribuire beni essenziali come cibo, medicinali e giochi per bambini. Ho deciso di condividere questo viaggio solo ora, una volta concluso, per ispirare altri a fare la propria parte e sostenere un popolo che sta attraversando un periodo di estrema difficoltà,” ha scritto Vittoria, riflettendo su un momento cruciale della storia europea.