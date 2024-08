Emanuela Malavisi cambia il look prima di Uomini e Donne: eccola con i capelli super lisci

Emanuela Malavisi cambia look per un possibile ritorno a Uomini e Donne: con i capelli super lisci è veramente stupenda – FOT

Emanuela Malavisi continua a lasciare tutto il web senza parole con una bellezza dirompente, che a quanto pare viene ogni volta enfatizzata dai cambi di look dell’ex-dama del trono over di Uomini e Donne. Sono passati ormai diversi mesi dalla sua uscita dal programma, ma pur lontana dai riflettori la Malavisi continua a finire costantemente sotto i riflettori.

Come gli spettatori del programma ricorderanno bene, Emanuela ha abbandonato la scorsa edizione di Uomini e Donne alla fine del 2023, uscendo insieme a Marco Antonio Alessio; la relazione è continuata per qualche mese, ma poco prima dell’inizio dell’estate i due hanno deciso di prendere strade diverse. Single e sempre più popolare sui social (su Instagram ha, ad oggi, più di 54mila follower) tutto fa pensare che Emanuela possa di nuovo sedersi nel parterre femminile di Uomini e Donne, nella nuova edizione 2024/2025 che inizierà a breve.

Il pubblico l’aspetta con ansia ed è pronto ancora una volta a lasciarsi incantare da tutta la sua bellezza: col recente cambio look la Malavisi ha optato per dei capelli super lisci, sfoggiando un fascino veramente unico. Eccola così, una bellezza che lascia ogni volta completamente senza fiato.

Emanuela Malavisi, il look coi capelli super lisci la rende bellissima: l’ex-dama di Uomini e Donne fa impazzire il web – FOTO

Più volte, a Uomini e Donne, Emanuela Malavisi ha sfoggiato diversi look, alternando tra capelli ricci (i suoi naturali) e lisci; aprendo un box di domande coi fan su Instagram, alla Malavisi è stato chiesto quale tipo di capelli preferisca, con l’ex-dama che ha risposto mostrando con uno scatto il suo attuale look.

“Preferisci i capelli lunghi come ora? O più corti? Sei splendida” il messaggio arrivato da una fan, con Emanuela che risponde mostrando i capelli di oggi (tramite una foto scattata allo specchio) e quelli che aveva un anno fa, quando cominciava (a inizio settembre) a mettersi in mostra a Uomini e Donne.

“Sulle altre mi piace da morire il corto, un bel bob corto mosso, il rasato se hai un bel viso ma su di me lunghi perché cambio spesso e il lungo me lo permette con code, ciuccetti alla Sailor Moon, chignon” la risposta precisa della Malavisi alla domanda arrivata. Quale chioma sfoggerà per un ritorno a Uomini e Donne che, allo stato attuale delle cose, sembra scontato? Presto, in caso, lo scopriremo…