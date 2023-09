Ema Stokholma, cancella i suoi tatuaggi: ecco qual è il metodo per levarli dalla pelle| IL VIDEO

La decisione di Ema Stokholma è categorica: “Toglierò tutti i tatuaggi”, così la donna mostra la tecnica a tutta Italia.

Attraverso i social, la tatuatissima Stokholma ha espresso non solo il desiderio di non vedersi più tutti quei tatuaggi nel corpo, ma ha anche quello di rimuoverli senza lasciar alcuna traccia. Un’impresa ardua, ma comunque intrapresa da colei che invita ai suoi followers a pensarci bene prima di farne anche solo uno.

Già in passato aveva trattato l’argomesto, affermando che i tatuaggi che porta sulle mani e su tutto il corpo sono la conseguenza del suo carattere impulsivo. Al settimanale Confidenze aveva raccontato di averli fatti da ragazza, quando c’è stata un’ondata di tendenza in quel periodo. “Ricordate che crescendo i gusti cambiano”, aveva esclamato Stokholma. Il suo desiderio è stato sottolineato anche durante un’ospitata a Oggi è un altro giorno, dove ha ribadito nuovamente di non essere più contenta dei disegni che porta da anni. Tuttavia, dopo diverso tempo da queste dichiarazioni, ha deciso di agire, rivolgendosi così ad un professionista del settore.

Stokholma rimuove i suoi tatuaggi: tecnica e video

“Toglierò tutti i tatuaggi. Inizierò da braccia, mani, dita, spalle”, ha raccontato la donna nel suo video pubblicato su Instagram. Per fare ciò, si è rivolta al dottor Gaspare Reina, specializzato in Chirurgia estetica, Medicina Estetica e Laser. Oltre alla presentazione, la bellissima Ema si mostra sotto i ferri.

“Fa malissimo, sto soffrendo”, afferma nel video, ribadendo il concetto di pensarci due volte prima di farli. Tuttavia, questa è solo la prima di una sequenza di sedute necessarie per la rimozione totale. Nel video possiamo notare la ragazza sdraiata sul lettino, mentre mostra il momento esatto in cui il dottore le passa il laser sulla spalla sinistra, intenzionato a rimuovere una croce.

Nel video si può notare – oltre al dolore evidente della ragazza – come il tatuaggio sparisca alla perfezione dopo pochi passaggi dello strumento. Ovviamente per la rimozione con il laser ci vorrà più di una seduta per tatuaggio, ma considerando i lavori pubblicati su Instagram dal dott. Reina, il risultato finale può valerne la pena. I laser di ultima generazione infatti, funzionano a energie e potenze elevatissime, e con impulsi di un millesimo di nanosecondo. La tecnologia utilizzata è in grado di frantumare i pigmenti del tatuaggio in piccoli frammenti, preservando perfettamente l’integrità della pelle. Tuttavia, è bene precisare che il costo è abbastanza elevato e il trattamento risulta alquanto doloroso. Insomma, come fa intendere la stessa Ema, meglio prevenire che curare.