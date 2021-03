Manca esattamente un mese a uno degli eventi più attesi dell’anno, la cerimonia di consegna dei Premi Oscar, giunta quest’anno alla sua 93esima edizione, che si terrà come sempre al Dolby Theatre di Los Angeles. Cresce l’attesa anche per il tradizionale preshow organizzato ogni anno dal cantante britannico Elton John. Infatti, nonostante la pandemia, le restrizioni e le incertezze del periodo, la star non ha intenzione di rinunciare al tradizionale party di beneficenza, che organizza ogni anno nella sua dimora di Los Angeles. E, tra gli ospiti d’eccezione compare, per la prima volta in assoluto, la cantante inglese di origine kosovara, Dua Lipa!

Leggi anche: Il minidress di Dua Lipa con lustrini e farfalle fa venir voglia di festeggiare

Dua Lipa sarà la protagonista del preshow 2021

Naturalmente il preshow 2021 sarà diverso da tutti i precedenti: nessuna esibizione dal vivo, nessun cocktail party e nessun ballo. L’evento sarà in streaming nel rispetto delle misure anti-contagio. Ma, in fatto di ospiti internazionali, il party streaming non avrà nulla da invidiare a quelli passati: protagonista della serata sarà infatti la cantante di fama internazionale Dua Lipa, che duetterà forse insieme a Elton John.

Leggi anche: Oscar 2021, Pierfrancesco Favino è uno dei nuovi membri dell’Academy

A presentare l’evento sarà l’attore Neil Patrick Harris

Oltre a Dua Lipa, che regalerà una performance a tutti gli invitati, sarà presente in veste di conduttore della serata anche Neil Patrick Harris, l’attore statunitense giunto alla fama per aver interpretato Barney Stinson nella serie tv di successo “How I Met Your Mother”. Lo spettacolo avrà una durata approssimativa di un’ora e i proventi della serata verranno come sempre devoluti per la ricerca contro l’AIDS, in cui sono impegnati da anni Elton John e il marito David Furnish.

L’impegno di Elton John e del marito nella lotta contro l’AIDS

“Negli ultimi 28 anni, il nostro celebre party ha raccolto risorse fondamentali per combattere l’HIV / AIDS. Sono così entusiasta di annunciare che per la prima volta in assoluto siete tutti invitati!“, ha scritto Elton John in un post su Instagram. “Ora più che mai, dobbiamo garantire che una pandemia non prevalga su un’altra e non possiamo dimenticare i 38 milioni di persone che vivono con l’HIV a livello globale che hanno bisogno della nostra cura, amore e sostegno“, ha scritto ancora il cantante, famoso anche per la sua costante attività filantropica.