Elodie completamente nuda su Instagram, la cantante annuncia così il suo nuovo progetto

Elodie infiamma i social con una foto completamente senza veli, l’annuncio di un importante in progetto è davvero a luci rosse.

Elodie ha letteralmente lasciato tutti senza parole pubblicando un suo scatto completamente senza veli, la cantante e show girl ha deciso di annunciare il nuovo progetto in un modo alquanto bollente. La foto ha fatto il boom di like e commenti.

Un modo piuttosto insolito di dire ai suoi fan che qualcosa bolle in pentola, ma Elodie la conosciamo, ama lasciare a bocca aperta e questa volta c’è davvero riuscita.

Elodie e la foto nuda per il nuovo progetto: fan in delirio

La bellezza di Elodie era già cosa nota, ma se la cantante decide di mostrarsi anche senza veli, era inevitabile che la foto facesse il pieno di like e commenti. Ma cosa avrà voluto dire la bella artista?

La foto nuda era un modo per annunciare l’uscita del suo nuovo album, pubblicato venerdì 22 settembre, A Fari Spenti. Una trovata insolita ma efficace, con lo scatto senza veli ha sicuramente attirato l’attenzione sui social ma anche quella mediatica. In tantissimi, infatti, si sono catapultati a commentare la sua bellezza.

Moltissimi sono gli elogi dei fan: “EloDea”, “Una Divinità”, “Senza parole”, “Beato Iannone”, questi e tanti altri i commenti comparsi sotto la foto di Elodie. Il nuovo singolo è una sperimentazione nel mondo della dance pop, scritto da Eliza con Marz & Zelf, è destinato a essere un successo.

Il testo vuole essere una fotografia di come l’evanescenza dei momenti costruisca la realtà di un rapporto. E’ questo un momento d’oro per la carriera di Elodie, che ha registrato con il suo show al Forum di Milano il sold out e si prepara a tornare con tanti concerti in autunno. Si tratta di una vera e propria tournée nei palazzetti dello sport, si inizierà con Napoli, passando per Roma e concludendo a Firenze.

Ma non è solo la carriera ad andare a gonfie vele, Elodie ha ritrovato l’amore al fianco di Andrea Iannone. La coppia sembra essere davvero molto innamorata e dalle foto comparse della loro estate romantica, pare che siano entrambi molto felici. Si era addirittura parlato di una possibile convivenza tra i due che, per ora, non si sa se è stata concretizzata. Intanto Iannone è senz’altro il suo primo fan e, anche se potrebbe essersi un po’ ingelosito, avrà apprezzato anche lui la foto completamente nuda.