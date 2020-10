Elisabetta Canalis vive da anni in California, dove ha costruito una famiglia con il chirurgo Brian Perri. Ormai è americana a tutti gli effetti, perciò non può rinunciare ai festeggiamenti di Halloween, anche se quest’anno dovranno essere fatti rigorosamente a casa e con membri del proprio nucleo familiare e pochissimi “estranei”. La festa, di origine celtica, è sentitissima negli States e rinunciare a feste, travestimenti e al celebre “dolcetto o scherzetto” sarà un duro colpo per gli americani.

Niente party mondani, dunque, né feste sontuose, ma la Canalis è pronta a decorare la casa per la sua bambina Skyler Eva di 5 anni. Infatti, ha condiviso una foto su Instagram dove la vediamo in compagnia di un’amica, della bambina e del figlio dell’amica, circondata dalle zucche pronte per essere tagliate a regola d’arte.

Nelle foto nessuno indossa la mascherina e qualche utente ha commentato criticandone l’assenza.

Elisabetta Canalis alla ricerca della zucca perfetta

Foto Instagram | littlecrumb_

“Halloween è stato cancellato, ma noi continuiamo a intagliare zucche, a casa!“. L’ex velina ha inoltre documentato nelle stories lo shopping al supermercato insieme alla famiglia per acquistare le più belle zucche per decorare la casa.

Come si vestirà la notte del 31 ottobre? La Canalis ci ha abituati a travestimenti molto belli e ricercati, chissà in questa versione casalinga della festa come ci stupirà.

Tutto il mondo costretto a casa la notte di Halloween

Quest’anno purtroppo ci perderemo le sontuose maschere di moltissimi vip, una su tutte Heidi Klum, vera e propria regina della festa. La modella tedesca tiene ogni anni una grandissimo party dove dà sfoggio di incredibili travestimenti, frutto di ore di lavoro tra sartoria e trucco. Quest’anno ha avvisato su Instagram che non rinuncerà alla festa pur rimanendo a casa: guarderà i suoi horror preferiti anche se, ha aggiunto, non c’è niente di più spaventoso della campagna elettorale americana.

Dopotutto, chi l’ha detto che stare a casa significa non festeggiare? Qualche decorazione e un costume fai-da-te, un menù goloso a base di zucca e il gioco è fatto. E poi, per il 31 ottobre sono previste tantissime sfide social per quanto riguarda trucchi e travestimenti: monitorate Instagram e Tik Tok per rimanere a bocca aperta.