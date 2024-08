 Elisabetta Canalis e la foto di coppia con Georgian: ultimo mese d’estate all’insegna dell’amore

Elisabetta Canalis è una delle showgirl più popolari in Italia, ma che ormai vive negli Stati Uniti da parecchi anni. Il suo debutto in televisione è avvenuto alla fine degli anni Novanta, quando fu scelta come velina per il programma Striscia la Notizia. In coppia con Maddalena Corvaglia, lei era la ballerina mora, che sarà ricordata come una delle più belle della storia del tg satirico.

Oggi Elisabetta Canalis ha lasciato la televisione, anche se recentemente ha preso parte a due programmi come Tilt e Gialappas show. Lei vive negli Stati Uniti dove pratica anche la kickboxing e ha una figlia, Skyler Eva, nata dall’amore con Brian Perri, il suo ex americano. Oggi è felicissima con Georgian Cimpeanu, il suo ex allenatore di kickboxing, conosciuto dopo il divorzio dal bel medico.

Elisabetta Canalis e Cimpeanu: agosto insieme

Da un anno Elisabetta Canalis ha una relazione con Georgian Cimpeanu. L’ex velina di Striscia la notizia è innamoratissima, come mostrano tanti scatti. Ma chi è Cimpeanu? Ha 30 anni ed è un preparatore atletico italiano di origini rumene. Vive a Roma e ha allenato Elisabetta Canalis per prepararla ai tanti incontri che ha disputato l’ex velina, sia in Italia che negli Stati Uniti.

Poi il loro amore è scoccato e i due sono insieme e felici. Recentemente la coppia sta passando insieme le loro vacanze estive, come mostrano le loro foto. L’ultima di queste li ritrae abbracciati davanti a uno specchio con fisici perfetti dietro una casa da sogno. Dalle fotografie, condivise su Instagram nell’account di Elisabetta, si può notare quanto i due sono felici e innamorati.

Elisabetta Canalis ha trascorso tantissime vacanze in Italia e per l’occasione la raggiunge il suo fidanzato Georgian Cimpeanu, che vive in Italia ma diverse volte ha frequentato anche la casa americana dell’ex velina di Striscia la Notizia. Ormai la showgirl sarda ha lasciato alle sue spalle la precedente relazione con Brian Perri, papà della piccola Skyler Eva, la bimba nata dal loro matrimonio, che si trova in vacanza con la mamma.

Cimpeanu sembra aver rapito il cuore della showgirl, che ha ormai occhi solo per lui e la relazione sembra funzionare nonostante abbiano più di 10 anni di differenza. Insomma, un vero e proprio amore di altri tempi, che conferma – ancora una volta – che quando c’è un forte sentimento, non c’è nessun ostacolo che tenga.