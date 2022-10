Elisabetta Canalis, l’indiscrezione bomba che cambia tutto (forse)

È tra le ex veline più amate di Striscia, e ancora oggi tutti sbirciano tra i segreti del suo fisico perfetto, ma c’è qualcosa su Elisabetta Canalis che sta facendo il giro del mondo e no, stavolta non riguarda carriera e beauty routine. Stiamo parlando di un’indiscrezione bomba che, se confermata, cambierebbe davvero tutto…

Elisabetta Canalis pronta a dire addio? Cosa si sa di lei e…

Elisabetta Canalis sarebbe a un passo dall’addio al marito, Brian Perri. È l’indiscrezione rumorosissima che arriva dagli States e che, in queste ore, sta facendo il giro del web e delle colonne del gossip.

Foto Instagram | @littlecrumb_

Secondo alcuni, l’ex velina di Striscia la Notizia più famosa all’estero, colei che conquistò il cuore di George Clooney, sarebbe in crisi con l’uomo che ha sposato, il chirurgo americano che è anche padre della sua bimba, Skyler Eva. Per alcuni, Elisabetta Canalis sarebbe già nella classifca dei single d’oro (dopo la new entry Valentina Ferragni).

Da Los Angeles al resto del mondo, sulle ali di uno dei rumor più spinosi degli ultimi tempi, è un attimo, vista la popolarità della ex reginetta del tg satirico di Antonio Ricci anche negli Stati Uniti (dove vive da anni): tutti parlano dell’ipotesi di un matrimonio al capolinea.

Ma quanto c’è di confermato? Al momento, carte alla mano, niente. Già, perché la diretta interessata non è intervenuta a chiarire e tantomeno il consorte, sebbene i più maliziosi siano ormai certi che più indizi formino una prova…

A contribuire a rafforzare l’ipotesi della rottura sarebbe la reiterata assenza di Brian Perri dai contenuti social della moglie. L’ultimo scatto Instagram risale allo scorso agosto, ritratto di una famiglia felice in vacanza. Qualcosa è cambiato? Forse, sicuramente tutto se il gossip fosse vero…