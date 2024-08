Elisa Isoardi incantevole: il costume intero total white fa impazzire il web

Elisa Isoardi infiamma l’estate del web con alcuni scatti in costume total white. Boom di likes per la conduttrice di Linea Verde Life.

Mancano poche settimane all’inizio della nuova stagione televisiva e Elisa Isoardi è ancora intenta a godersi le sue meritate vacanze estive. La conduttrice è approdata da alcuni anni nel team di Linea Verde Life, celebre programma della domenica di Rai 1 dedicato al racconto delle bellezze paesaggistiche e culinarie del Bel Paese.

Elisa Isoardi, affiancata in ogni puntata dalla collega Monica Caradonna, ha divulgato storie inedite e ha contribuito alla scoperta di luoghi mozzafiato della penisola italiana. Negli ultimi mesi però, a causa di un post social pubblicato dalla stessa conduttrice, la presenza di quest’ultima nella prossima stagione del programma, era stata messa in forte discussione.

Secondo le dichiarazioni rilasciate recentemente da Isoardi, la conduttrice continuerà ad essere la protagonista della prossima stagione televisiva della rete ammiraglia. La novità riguarda un possibile nuovo incarico per Elisa Isoardi, la quale potrebbe occuparsi di un nuovo programma dedicato alla salute, al benessere e alla divulgazione dell’alimentazione mediterranea.

Elisa Isoardi in spiaggia: look total white per l’estate della conduttrice

Per trascorrere le sue vacanze estive e godersi qualche giornata di sole, la conduttrice di Linea Verde Life ha scelto il lido di Fregene, dove ha sfoggiato un outfit mozzafiato. Con le fotografie del suo costume intero total white, Elisa Isoardi ha fatto impazzire il web in poche ore, racimolando migliaia di likes e commenti da parte dei fan.

Sorridente e con i capelli ancora bagnati dal mare, la conduttrice ha regalato al suo pubblico una serie di scatti inediti e naturali.

Molti fan si sono soffermati sulla scelta del costume, comodo e alla moda, perfetto per trascorrere le lunghe giornate in spiaggia tra bagni e divertimenti con gli amici.

Per completare il look, la conduttrice ha scelto semplicemente un paio di occhiali da sole neri modello rotondo, eliminando altri accessori come i gioielli. “Ultimi giorni di mare”, scrive Elisa Isoardi nella caption delle sue fotografie, chiedendo ai fan di raccontare le loro vacanze estive e i viaggi in giro per il mondo. Dopo essersi mostrata serena e rilassata, Elisa Isoardi è pronta a tornare sul piccolo schermo in occasione dell’inizio della nuova stagione televisiva.