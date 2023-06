Elisa Esposito: “Solo chi ci passa sa cosa significa”. L’appello agli hater

Le parole di Elisa Esposito hanno colpito duramente i fan: avete sentito il suo appello? La giovane ha deciso di rispondere agli hater.

Nonostante la giovanissima età, Elisa Esposito è diventata ormai un vero e proprio fenomeno sui social. La ragazza, nota come la “professoressa del corsivo”, deve la sua enorme fama proprio a questo fenomeno linguistico che ha spopolato sul web. Di recente, però, si è lasciata andare ad uno sfogo online. Di seguito, le sue parole.

Quello della Esposito è senza ombra di dubbio uno dei nomi più chiacchierati del momento. La content creator è diventata famosa grazie a Tik Tok, dove ha saputo inventare dal nulla un trend: quello del corsivo. Nel corso dei mesi si è affermata come una star a tutti gli effetti, complice la virilità che i suoi video hanno ottenuto.

Oggi tutti la conoscono per la sua fama sui social ma c’è da dire che la presenza sui social per l’influencer non è stata tutta rose e fiori. C’è un video, infatti, in cui la giovane milanese ha deciso di parlare senza peli sulla lingua di una situazione che la perseguita da un po’ di tempo. Le sue dichiarazioni hanno lasciato tutti a bocca aperta. Ma che cosa ha detto?

Elisa Esposito, l’appello agli hater diventa virale

Il filmato in questione si trova proprio sulla celebre piattaforma cinese, dove la Esposito ha trovato il suo enorme successo. Qui il video è diventato virale, scatenando non poche reazioni da parte dei fan e non solo. Nelle immagini si vede la content creator mentre racconta di alcuni fatti che le sono capitati di recente, rivolgendosi in particolar modo agli hater.

Più nel dettaglio, la giovane ha dichiarato di essere vittima di parecchio odio da parte di alcuni utenti sul web, che addirittura le scrivono minacce o le augurano qualche brutta malattia. Si è detta stufa di tutto ciò, precisando come si tratti di cose molto gravi. “Solo chi ci passa sa cosa significa”, ha aggiunto la Esposito, che ha invitato gli utenti ad un uso più consapevole non solo di Tik Tok ma anche delle altre piattaforme.

Originaria di Milano, Elisa si trova al centro di una bufera che nell’ultimo periodo ha riempito i social. La causa scatenante questa volta è stata una sua dichiarazione, che ha fatto scaldare parecchio gli animi. L’influencer, infatti, ha affermato in un video: “Se guadagnate uno stipendio di 1300 euro al mese la colpa è vostra”. La frase ha scatenato le polemiche e le reazioni da parte di moltissimi utenti di Tik Tok e non solo.