Eliminare i pensieri negativi, cos’è e come funziona la dieta mentale

Esiste una dieta mentale, che può permetterci di affrontare meglio ogni situazione della vita? La risposta è affermativa, ecco in cosa consiste.

Solitamente la parola “dieta” viene associata a un regime alimentare, che può portare ad alcune restrizioni, decise in genere con il supporto di un nutrizionista, volta a eliminare qualche chilo di troppo. Pensare ch questa sia necessaria solo per persone che soffrono di obesità sarebbe un errore, a volte infatti può essere necessario dimagrire per sentirsi meglio con se stessi o per motivi di salute, come può accadere ad esempio a chi soffre di pressione alta o di problemi al cuore.

In realtà, esiste anche una dieta mentale, che non comporta come si potrebbe pensare a dover eliminare alcuni dei cibi che ci piacciono di più e che possono essere più appetitosi. Seguirla può servire a sentirsi meglio sul piano morale e a eliminare quel pessimismo che spesso accompagna alcuni di noi.

Fare la dieta mentale può essere davvero utile

La vita di molti di noi può portare a vivere momenti che possono essere tutt’altro che semplici, sia sul lavoro sia in amore. Lasciarsi prendere dallo sconforto e dal pessimismo e pensare di non riuscire a superare il dolore che si prova in quel momento può essere più che naturale, soprattutto per chi ha già vissuto in passato quell’esperienza e inizia a pensare di essere destinato solo a soffire.

Le conseguenze di questo stato d’animo possono essere note a molti: c’è chi inizia a cambiare le proprie abitudini alimentari (alcuni si abbuffano di cibo, altri smettono di mangiare a causa dei troppi pensieri), ma non mancano i problemi di sonno e i frequenti mal di testa, tutti da addebitare alle preoccupazioni eccessive. In casi simili può diventare determinante poter contare sul sostegno di amici e familiari, ma anche questo a volte potrebbe non bastare.

La soluzione a questo può essere data da quella che viene definita “dieta mentale“, che funziona in maniera analoga a quando eliminiamo dal nostro regime alimentare alcuni cibi quando si è a dieta, anche se in questo caso il procedimento consiste nel mettere da parte i pensieri negativi che arrivano nella nostra testa. Pensare che sia tutto semplice e automatico sarebbe però un errore, molto può dipendere dal carattere di ognuno, non a caso possono esserci i momenti intermedi in cui si inizia ad avere l’idea di non riuscire a farcela.

Non abbattersi è importante

Chi ha sempre cercato di vedere ogni frangente della propria vita all’insegna del pessimismo difficilmente riuscirà a diventare ottimista da un giorno all’altro. Questo dovrebbe però essere l’obiettivo finale di chi decide di intraprendere una dieta mentale.

Se si vuole riuscire a farcela si dovrebbe cercare di mettere da parte, meglio se in modo graduale, tutti quei pensieri negativi che possono rendere le nostre azioni pesanti, esattamente come si fa con i fritti, che possono essere difficili da digerire. E’ bene cercare di individuare quali siano quelle idee che sono per noi poco sane e che possono rendere la nostra quotidianità difficili da affrontare, ma imparare a capire quanto un po’ di frivolezza (compreso togliersi ogni tanto uno sfizio) possa fare bene allo spirito di ognuno di noi.

Inizialmente ci si dovrà inevitabilmente sforzare se si è abituati a pensare sempre che ogni situazione che ci accade possa avere risvolti negativi, ma con il passare del tempo tutto diventerà automatico. A beneficiarne potranno essere anche le persone che ci stanno attorno, provare per credere.