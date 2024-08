Elimina quelle fastidiose macchie di caffè sui fondi dei bicchieri con questo rimedio naturale: torneranno come nuovi

Il caffè è certamente un’iconica bevanda del nostro Paese, in particolare l’espresso, il tipico modo di gustarlo tutto italiano. C’è però uno spiacevole inconveniente che spesso capita gustandolo e a cui è necessario trovare una soluzione. Si tratta delle macchie di bevanda che si creano sul fondo e spesso anche nei bordi della tazzina. L’alta concentrazione di caffè, soprattutto dell’espresso, va a “imprimere” il colore tipico della miscela, scura e intensa, anche sul materiale di cui è costituita la tazzina.

Che sia di porcellana o di ceramica, con l’uso frequente, piano piano le tracce e i residui di caffè rimangono e si fissano sulla tazzina, anche se questa viene opportunamente lavata e ben igienizzata. Si nota in particolare sulle tazzine bianche o di colori chiari, ed è ovviamente un problema da risolvere per restituire all’utensile il suo splendore.

Come eliminare le macchie di caffè e gli aloni dalle tazzine: la soluzione facile ed efficace

Come si fa a togliere le antiestetiche macchie di caffè che si sono formate all’interno della tazzina, sul fondo e lungo il bordo? Lavarla con il sapone per piatti non basta e neanche il lavaggio in lavastoviglie risolve il problema. Occorre qualcosa che smacchi molto più a fondo. Per questo ci sono alcuni rimedi naturali che si pongono come soluzione utile e risolutiva.

Il primo metodo consiste nell’utilizzare l’acqua bollente. Non bisogna limitarsi a lavare le tazzine con l’acqua fredda o tiepida ma meglio metterle in ammollo per un po’ in acqua bollente e poi strofinare le parti macchiate con una spugnetta. Il potere sgrassante dell’acqua calda può funzionare anche in questo caso per sciogliere i residui infinitesimamente piccoli di caffè che aderiscono alla tazza. Ci sono però anche altri due metodi altrettanto efficaci.

Se non ne funziona bene uno, si può provare con un altro o con tutti e tre per un’azione combinata che sicuramente risulterà efficace. Il rimedio del bicarbonato è potente e agisce rapidamente. Sfruttando la sua delicata azione abrasiva, il bicarbonato di sodio è in grado di smacchiare anche le tazzine dal caffè. Basta formare una pasta sciogliendone un po’ nell’acqua calda e passarlo con una spugnetta sulle parti da smacchiare. Esercitando uno strofinio si va a rimuovere le macchie senza danneggiare in alcun modo il materiale di cui è composta la tazzina.

Anche l’aceto di mele si rivela un prezioso aiuto a questo scopo. È possibile versarne una piccola quantità dentro la tazzina e poi con uno spazzolino da denti, ovviamente pulito e usato solo per questo genere di pulizie, si passa a strofinare. Le macchie vanno via subito e la tazzina torna come nuova.