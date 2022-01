Elettra Lamborghini avrà una statua di cera al celebre Madame Tussauds Amsterdam, ed è tutto un record! Verrà rappresentata nel museo, prima celebrità italiana a incassare un simile onore!

Elettra Lamborghini avrà una statua al Madame Tussauds!

Cantante, personaggio televisivo e influencer spumeggiante e amatissima, la nostra splendida Elettra Lamborghini verrà raffigurata con una statua di cera presso il museo Madame Tussauds di Amsterdam!



“Abbiamo rilevato una crescita nel numero dei turisti italiani sia nella capitale che presso il nostro museo e proprio per questo abbiamo deciso di rappresentare un personaggio italiano”: così ha parlato Quinten Luykx, direttore generale di Madame Tussauds, a margine dell’annuncio.

Il global team del museo ha riconosciuto in Elettra Lamborghini una grande popolarità sia in Italia che in Olanda, cresciuta anche grazie al matrimonio con il noto Dj Afro Jack, originario proprio dei Paesi Bassi.

Elettra Lamborghini ha posato per la statua da destinare al Madame Tussauds di Amsterdam nel settembre 2021, e ogni dettaglio è stato attentamente studiato per proporre una creazione assolutamente fedele!

Statua di Elettra Lamborghini – Madame Tussauds

Sarà la stessa protagonista a presentare l’opera nel maggio 2022 in Italia, prima della collocazione all’interno della “Music Area” del museo tra tante altre statue di star come Beyoncé, Ariana Grande e Justin Bieber… Elettra è la prima celebrità italiana ad aver posato per la riproduzione della statua di cera al Madame Tussauds, e noi siamo fieri di lei!