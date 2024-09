Elettra Lamborghini sta male: fan preoccupati, ecco cos’ha la cantante

Dopo essersi goduta le vacanze insieme al marito Afrojack, Elettra Lamborghini si è ritrovata bloccata a letto per via delle sue condizioni di salute precarie. La cantante, sempre molto attiva sui social, si è rivolta ai fan raccontando quanto le stia accadendo. I followers non hanno potuto fare a meno di preoccuparsi per lei, sommergendola di messaggi in cui le augurano di riprendersi al più presto. L’artista, ora, è tornata ad aggiornare gli utenti rivelando come sta.

Negli scorsi mesi, Elettra Lamborghini ha pubblico il suo ultimo singolo dal titolo Dire fare baciare in collaborazione con Shade, riscuotendo come sempre molto successo e segnando l’inizio del suo tour in giro per l’Italia. La cantante si è poi concessa qualche giorno di vacanza all’insegna del romanticismo con il marito, il dj Afrojack, con il quale è convolata a nozze nel 2020.

Per l’artista tutto sembrava andare per il meglio, eppure in questi giorni i fan di Elettra Lamborghini si sono allarmati parecchio dopo aver visto le sue ultime Instagram stories. La cantante, infatti, ha spiegato di avere dei problemi di salute che la stanno costringendo a letto. “Mi è venuta la labirintite per la prima volta in vita mia, aiuto!”, erano state le sue parole.

Come sta Elettra Lamborghini? Il video della cantante a letto tiene tutti col fiato sospeso

Elettra ha raccontato di essere stata colpita da un’infiammazione all’orecchio, mostrandosi a letto sui social. “Per una come me a cui piace fare mille cose al giorno è una condanna”, aveva dichiarato. Di recente la cantante è tornata su Instagram per aggiornare i fan e lo ha fatto sempre tramite le sue storie. In una serie di video, in cui è ancora possibile vederla coricata, Lamborghini ha affermato che il suo malessere non è da ricondurre alla labirintite, quanto a qualcosa di posturale.

Una condizione dovuta, forse, anche al fatto che l’artista sia caduta. Elettra ha proseguito dicendo di star seguendo i trattamenti del caso e sottolineando di essersi dovuta fare una puntura apposita, nonostante la sua repulsione verso gli aghi. Malgrado tutto, però l’artista sembra non perdere mai la sua ironia e voglia di scherzare.



Mentre la cantante si è presa una pausa per potersi curare, i followers sperano che possa guarire e tornare presto sul palco. A settembre, infatti, ricomincerà il suo Elettraton Tour con una prima tappa a Sassari. La stessa Lamborghini ha fatto sapere di volersi riprendere il prima possibile e che non intende deludere i fan, i quali non vedono l’ora di cantare e ballare con lei dal vivo.