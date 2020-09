Qualche spina tra le rose che hanno adornato l’abito bianco di Elettra Miura Lamborghini durante il suo giorno più speciale. Il 26 settembre infatti l’ereditiera nostrana è andata all’altare con Afrojack, celebre dj olandese. A Villa Babbiano, sul Lago di Como, si sono riuniti per la cerimonia tutti i più intimi della coppia, circa un centinaio, ma con qualche importante assenza: in primis una sorella di Elettra.

Elettra Lamborghini, mancava una sorella

I più attenti, infatti, hanno notato il fratello minore di Elettra, Ferruccio, seduto in prima fila con gli occhi lucidi. Non si sono neanche lasciati scappare che le damigelle della sposa erano nientemeno che due delle sorelle, Lucrezia e Flaminia. Peccato, però, che i pargoli di casa Lamborghini siano cinque, non quattro. Ginevra dov’era?

“Solo le persone del cuore”

Gli sposi hanno di certo vissuto una giornata speciale. Tre cambi d’abito per lei, balli fino al mattino, poi l’inizio della luna di miele in elicottero sorvolando Rotterdam. Sulle pagine di Chi, Elettra ha spiegato: “Accanto a noi c’erano le persone del cuore, solo quelle che desideravamo“, parole forse non scelte a caso, dato che al suo fianco mancava proprio la sorella Ginevra.

Elettra Lamborghini, sorella nemica o rivale sul palcoscenico?

Ginevra, per la verità, ha fatto comunque sentire la sua presenza, ma solo attraverso un post su Instagram: “Vi auguro il meglio. Avrei voluto esserci anche io“. Ma allora perché non c’era?

Non esistono versioni ufficiali, quelle ufficiose però parlano di incongruenze caratteriali di lunga data tra Elettra e la terzogenita di casa, altre di contrasti lavorativi. Alla regina di twerking non sarebbe infatti andato giù il debutto di Ginevra nel mondo della musica con il singolo Scorzese.

