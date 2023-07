Elettra Lamborghini, la dieta della cantante diventa un caso: "Mi hanno sempre dato della ciccia, adesso..."

I fan di Elettra Lamborghini sono rimasti a bocca aperta di fronte alle parole della cantante: che cosa ha detto a proposito della sua dieta?

La giovane artista non smette mai di avere tutti gli occhi addosso. Questa volta al centro dell’attenzione non sono finiti i suoi successi musicali ma alcune parole che la stessa Lamborghini ha condiviso sui social. Nell’ultimo periodo i fan della bella Elettra hanno notato un notevole cambiamento nella cantante, che sembra aver perso parecchi chili. Ecco la risposta dell’artista.

Quello di Elettra Lamborghini è senza ombra di dubbio uno dei volti più celebri in assoluto. Lo sanno bene i tantissimi fan che non mancano mai di seguirla, sia dal vivo che sul web, senza perdersi nessuna novità che la riguarda. Anzi, sono stati proprio loro a notare un cambiamento dal punto di vista fisico nella bella cantante.

La Lamborghini appare spesso sul web e in particolare sui social, dove non manca mai di mostrarsi nei diversi momenti della sua vita quotidiana. Qui la talentuosa Elettra appare spesso impeccabile, con i suoi abiti sgargianti o i bikini alla moda. Dalle ultime foto che la cantante ha pubblicato su Instagram si vede un netto dimagrimento, che non è sfuggito agli occhi attenti dei fan. Ma che dieta ha seguito la Lamborghini?

Elettra Lamborghini, la verità sulla sua dieta

Dopo i diversi gossip apparsi sul web, la cantante ha deciso di fare chiarezza. Per farlo, l’arista bolognese ha scelto proprio i social, condividendo una storia nella quale ha spiegato che cosa è successo. Nelle immagini si legge come la Lamborghini non sia ricorsa alla liposuzione che, come ha spiegato lei stessa, serve per eliminare il grasso localizzato.

“Ho chiuso la bocca e mi sono allenata come una dannata”, ha scritto la Lamborghini con la solita simpatia che la contraddistingue. La bella Elettra ha affermato di essersi messa a dieta e di trovarsi benissimo nel suo nuovo corpo. “Mi hanno sempre dato della ciccia”, ha detto la cantante riferendosi ai commenti che riceve ogni giorno sotto le foto sui social.

Nata a Bologna nel 1994, Elettra Lamborghini è senza ombra di dubbio la star del momento. Impossibile non ballare sulle note di Mani in alto, l’ultima hit dell’artista emiliana che sta spopolando in tutta la penisola. Ma nel corso degli anni la cantante ne ha fatta di strada, affermandosi non solo nel mondo della musica ma anche in quello dello spettacolo. Di recente, infatti, l’erede della nota casa automobilistica si è cimentata nella conduzione prendendo parte a Only Fun- Comico Show.