Elettra Lamborghini ha gli occhi che brillano sui social: “Un sogno che si avvera”, l’annuncio

La giovane rampolla di casa Lamborghini continua a mietere un successo dopo l’altro. Uscita vincente da una dura battaglia legale, finalmente mostra i risultati di tante lotte e sacrifici. Orgogliosa e fiera, l’imprenditrice adesso può dire di avercela fatta, e con le sue sole forze.

Esempio di tenacia, audacia e forza, per lei è iniziata una nuova avventura che immediatamente ha voluto mostrare ai suoi fan. Così bella nessuno l’aveva mai vista prima: Elettra Lamborghini appare con gli occhi pieni di felicità sui social. La donna di rara bellezza torna sui banchi di scuola, ma non come insegnante e nemmeno come studentesse. Scopriamo assieme che cosa è successo.

Elettra Lamborghini, esempio di business vincente

Finalmente lei può dire di avercela fatta: nonostante il peso della sua casata, è riuscita nel suo intento. Elettra Lamborghini è riuscita a registrare il marchio del suo nome nonostante l’opposizione del brand Automobili Lamborghini. La ragione sta nel fatto che l’imprenditrice secondo quanto stabilito dal Tribunale avrebbe acquisito notorietà in modo indipendente dal suddetto noto marchio automobilistico.

Attraverso una serie di IG Stories, Elettra Lamborghini mostra gli oggetti del suo nuovo brand. Stiamo parlando di cancelleria per la scuola con l’immagine della donna su quaderni, diari, astucci ovviamente resi brillanti con l’ausilio di brillantini. La sua popolarità tra i più piccoli è quindi destinata a salire.

Elettra Lamborghini diventa, perciò, un esempio da seguire per milioni di future donne fin dalla prima infanzia, diventando così un punto di riferimento per centinaia di bambine. L’emozione per la realizzazione di questo suo grande sogno è tantissima e visibile nel video.

In questa occasione Elettra rammenta uno zaino di una nota marca che aveva da ragazza e che ancora porta nel cuore. L’auspicio è che questo possa succedere a molte ragazzine anche con i suoi prodotti. I fan della rampolla di casa Lamborghini possono quindi gioire del successo della loro beniamina.

Con quali altre novità questa giovane e vulcanica imprenditrice ci stupirà? Solo il tempo potrà dircelo. Intanto Elettra resta in attesa della corsa all’acquisto dei suoi prodotti da parte dei giovani compratori per l’inizio del prossimo anno scolastico. Ignoto al momento il prezzo di tali oggetti di cancelleria.

Quel che pare certo è che saranno tante le bambine che li acquisteranno. Resta una sola domanda: l’imprenditrice sarà in grado di soddisfare tutte le richieste delle giovani acquirenti? Oppure qualche piccola piangerà per non essere riuscita ad acquistare un oggetto di cancelleria di Elettra Lamborghini?