Elettra Lamborghini guarisce dal Covid: l'annuncio sui social!

Era l’11 marzo quando Elettra Lamborghini annunciava ai suoi follower di essere positiva al Covid-19. Oggi, dopo due settimane trascorse in completo isolamento, la regina del twerking può finalmente lasciarsi alle spalle l’incubo del coronavirus. L’ultimo tampone è risultato negativo ed Elettra Lamborghini può uscire dal rigoroso isolamento testimoniato da video e post pubblicati dalla celebrità nel corso delle ultime settimane.

Elettra Lamborghini è negativa: l’annuncio sui social!

Lo ha annunciato su Instagram con una carrellata di video esilaranti e soprattutto con un lungo post, dove ha raccontato quanto sia stata difficile la quarantena e quanto sia importante proteggersi dal virus con mascherina e distanziamento sociale. “Si sta male, mentalmente e fisicamente… ci si sente strani, e soprattutto si é da soli e si affronta la malattia da soli…le ore e i giorni non passano mai…vi auguro con tutto il cuore di non prendervelo, ve lo dice una che ha avuto pochissimi sintomi e lievi… non é bello e non é uno scherzo“, si legge nel post pubblicato oggi da Elettra Lamborghini.

Ecco come Elettra Lamborghini ha trascorso il periodo in quarantena

Durante la quarantena Elettra Lamborghini ha costantemente aggiornato i suoi follower. Fortunatamente, i sintomi erano lievi e non si sono aggravati durante il periodo in quarantena: solo un po’ di raffreddore, stanchezza e perdita temporanea di gusto e olfatto. Ha mangiato molto gelato e qualche volta il salmone: a quanto pare erano gli unici due alimenti di cui riusciva a sentire lievemente il sapore. Durante la quarantena, ha preferito abbandonare pc e televisione, per dedicarsi ai social e forse a qualche libro che si intravede sul divano di casa.

Nonostante la paura e la solitudine sperimentata durante il periodo di malattia, come ha ammesso lei stessa, Elettra Lamborghini è tornata briosa e allegra, come sempre. Dopo aver annunciato l’esito negativo del tampone, la regina del twerking ha postato una serie di video, che testimoniano le ultime due settimane: Elettra che balla davanti all’obiettivo, Elettra che si spalma la crema antibrufoli, Elettra che mangia il gelato guardando la pioggia fuori dalla finestra. Infine, l’esito negativo del tampone. E ora che il peggio è passato, la celebrità può finalmente tornare ad abbracciare il marito Afrojack!

