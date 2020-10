Come cantava Antonello Venditti “certi amori non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano“. E’ il caso di Elena Morali e Luigi Favoloso, tornati insieme a poca distanza dall’annuncio – sulla pagina Instagram di Favoloso – della fine burrascosa della loro relazione.

Continua a leggere

Elena Morali e Luigi Favoloso: le dichiarazioni

Dopo alcune settimane di lontananza, la soubrette Elena Morali e Luigi Favoloso hanno deciso di darsi un’altra possibilità, dopo un anno di amore folle, intenso e vero, come lo stesso Favoloso ha affermato da Barbara D’urso.

Nei giorni scorsi la showgirl ha rivelato ai suoi follower su Instagram che era in corso un riavvicinamento con Favoloso, il quale ha pensato di chiarire la situazione pubblicando sul suo profilo Instagram alcune stories che lo ritraevano insieme alla Morali, ribadendo che il loro è vero amore e non è una storia costruita a tavolino come alcuni haters hanno insinuato.

Continua a leggere

Continua a leggere

Notizia delle ultime ore è che la ragazza ha raggiunto Favoloso a Napoli, per passare insieme qualche giornata tranquilla e spensierata, lontani dal gossip, per dedicarsi solo al loro amore, finalmente ritrovato.

I motivi dell’addio

Verso la fine del mese di settembre, con un lungo sfogo su Instagram l’ex di Nina Moric aveva annunciato la fine della sua storia d’amore con la soubrette. Dopo il romantico matrimonio con rito Masai a Zanzibar e le felici vacanze estive a Lampedusa l’annuncio era arrivato come un fulmine a ciel sereno: ““Ho provato ad amare, non so se ci sono riuscito, ma non è bastato. Come la favola della rana e dello scorpione, lei ha deciso di pungere affondando me ma forse anche se stessa“.

I motivi della separazione non sono mai stati rivelati chiaramente: si è parlato di mancanza di fiducia e di nuovi guai giudiziari per l’ex gieffino, che hanno ulteriormente complicato la situazione: “Ho provato a darle forza, la mia energia, ho provato a fidarmi, a farla sentire al sicuro, a darle tutta la protezione del mondo. Ho provato a farla vivere ogni giorno in un posto diverso sempre con stabilità”. Scriveva Favoloso nel lungo discorso d’addio.

Continua a leggere

Continua a leggere

Ora sembra che Elena Morali e Luigi Favoloso facciano davvero sul serio, mettendo una pietra sopra ai problemi del passato e guardando sognanti verso il futuro. Che sia un segnale del vero grande passo in vista della prossima primavera? Le scommesse sono aperte.