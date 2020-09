Dopo una romantica vacanza estiva a Lampedusa e la promessa di matrimonio, scambiata con un rito Masai in Tanzania, è giunta al capolinea la storia d’amore tra Elena Morali e Luigi Favoloso. La notizia è di poche ore fa, diffusa dallo stesso Favoloso con una lunga stories su Instagram: “Ho provato ad amare, non so se ci sono riuscito, ma non è bastato. Come la favola della rana e dello scorpione, lei ha deciso di pungere affondando me ma forse anche se stessa“.

La fine della storia d’amore

Non sono chiari i motivi che hanno portato alla rottura della storia tra la Morali e Favoloso. Il figlio di Loredana Fiorentino, volto noto dei salotti di Barbara D’Urso, ha scritto parole tormentate, tutte da decifrare, sostenendo di aver provato in vari modi ad amare e a far sentire protetta la showgirl, evidentemente senza il risultato sperato.

Queste le parole contenute nel lungo messaggio postato su Instagram da Luigi Favoloso: “Ho provato a darle forza, la mia energia, ho provato a fidarmi, a farla sentire al sicuro, a darle tutta la protezione del mondo. Ho provato a farla vivere ogni giorno in un posto diverso sempre con stabilità. Ho provato a farle capire che avevo occhi soltanto per lei, che per me lei era l’unica al mondo“. Continua Favoloso, che recentemente le aveva anche regalato un anello per suggellare la relazione.

“Posso dire di averci provato, soprattutto a cambiare un’indole pericolosa, in primis per lei ma anche per me. Ho sopportato tutto, l’ho portata a Lampedusa e nonostante i giorni fantastici trascorsi insieme, lei ha affondato me, ma forse anche se stessa“.

Non ha tardato ad arrivare la replica della Morali, che ha preferito non spiegare i motivi che l’avrebbero spinta a separarsi nuovamente dall’ex fidanzato di Nina Moric, ma sui social si è limitata a scrivere: “Se solo io potessi parlare, no comment. Davvero, no comment”.

Nuovi guai giudiziari per Favoloso

A complicare ulteriormente la situazione di Luigi Favoloso ci sarebbero, poi, alcuni guai giudiziari. Come affermato dallo stesso Favoloso nel messaggio pubblicato su Instagram, infatti, nei giorni scorsi il ragazzo sarebbe stato denunciato dall’ex fidanzato della Morali per sequestro di persona. Il motivo sembrerebbe una mancata risposta telefonica – della showgirl – all’uomo, che ha subito sospettato un possibile sequestro da parte di Favoloso. Questo fatto sarebbe accaduto prima della vacanza a Lampedusa.

Non tutti, però, credono nella loro rottura o nella genuinità della loro relazione, in quanto si insinua che sia soltanto una scusa per tornare nei salotti televisivi di Barbara d’Urso.