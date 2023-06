Effetto occhio allungato: i segreti per un make-up impeccabile

Il trucco ci permette di allungare la forma naturale dei nostri occhi. Ecco tutti i segreti per un make-up impeccabile.

Osservando le varie dive che sfilano sui red carpet degli eventi cinematografici, non possiamo non notare l’incredibile professionalità e talento dei loro make-up artist. Attrici e cantanti sfoggiano un trucco intenso, capace di allungare la forma naturale del loro occhio. Parliamo di uno stile che viene spesso associato ai felini, così come alle sirene – proprio perché presenta una coda su ambi i lati. Tuttavia, nonostante in molti lo vogliano, in pochi riescono a realizzarlo effettivamente.

È possibile che la linea venga sbavata, storta e asimmetrica, danneggiando la fisionomia del viso. Per questo motivo, diverse influencer hanno deciso di mostrare la loro strategia di realizzazione del trucco, modus operandi che il più delle volte si rivela fallimentare. Arriviamo infine alla medesima conclusione: è troppo complicato. In realtà, esiste una tecnica semplicissima che ci permette di realizzare il nostro make-up senza apparire ridicole oppure poco curate. Dobbiamo solo seguire pochi facili passaggi.

Occhio effetto allungato, il trucchetto per realizzare il make-up in poche e semplici mosse

Il make-up effetto allungato è molto semplice da realizzare. Prima di tutto, munitevi di un pennellino da eyeliner ed una matita nera dalla punta sottile. A questo punto, appoggiate il pennello sulla narice, congiungendo l’estremità con le sopracciglia. In questo modo, focalizzerete la linea che dovrete realizzare per allungare il vostro occhio. Per maggiore precisione, applicate un pezzetto di scotch in prossimità del pennellino.

A questo punto, tirate semplicemente una linea sottile rispettando il punto di riferimento che avete studiato precedentemente. Una volta ultimato questo primo step, riempite la linea inspessendola, in modo da costruire progressivamente il vostro trucco. Sfumate infine il prodotto con il pennellino, esercitando una leggera pressione verso l’alto.

Arriviamo poi al momento clou: dobbiamo realizzare la punta vicino al condotto lacrimale. Anche in questo caso, il procedimento è molto più semplice di quanto possiate immaginare. Prendete la matita, appoggiatela delicatamente sull’estremità dell’occhio, dopodiché uscite leggermente, senza aggiungere ulteriori quantità di prodotto.

Nel caso in cui vogliate ottenere maggiore intensità, sarà sufficiente inspessire la linea nera disegnata, sfumandola sempre con lo stesso pennellino. Il gioco è fatto! Il vostro make-up occhi di gatto (o sirena) è realizzato perfettamente. Per garantire la durata del trucco, applicate un velo di ombretto sulla matita, in modo da fissarla definitivamente. Un po’ di mascara e siete pronte per la vostra incredibile serata.