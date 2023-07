Quali sono gli effetti del cloro sul nostro corpo? Proteggi la tua pelle in questo modo

Estate in piscina, restare a mollo può aiutare a sopportare il caldo estivo, ma attenzione al cloro: i suoi effetti sono pericolosi per la nostra salute.

Durante l’estate, oltre al mare, la piscina diventa una meta molto popolare per tuffi rinfrescanti e momenti di relax. Tuttavia, è importante essere consapevoli degli effetti negativi del cloro non solo sui capelli, ma anche sulla pelle. Trascorrere lunghe ore a mollo in piscina può causare una discreta disidratazione, non solo per coloro che praticano il nuoto a livello sportivo ma anche chi resta immerso per avere un po’ di tregua dal caldo soffocante di queste ultime estati!

Il cloro danneggia il livello di naturale umidità della pelle, indebolendo la sua barriera cutanea. Ciò comporta una maggiore secchezza e sensibilità della pelle, rendendola più esposta ai fattori di stress esterni, come i raggi UV e l’inquinamento. Se l’epidermide è particolarmente sensibile, potrebbe anche verificarsi il rischio di irritazioni e prurito. Pertanto, proteggersi è fondamentale per mantenere la pelle sana e radiosa.

Come proteggersi al meglio dagli effetti negativi del cloro?

Il cloro può causare disidratazione sia del corpo che del viso, ma è importante prestare attenzione anche al cuoio capelluto. Per prevenire la secchezza della pelle, è possibile seguire tre semplici consigli. Innanzitutto, è essenziale sciacquarsi accuratamente ogni volta che si esce dalla piscina per eliminare ogni traccia di cloro, proprio come si farebbe al mare. In secondo luogo, scegliere protezioni solari che siano anche idratanti può aiutare a mantenere la pelle morbida e protetta dai raggi UV. Optare per prodotti contenenti attivi emollienti e antiossidanti può essere vantaggioso.

Infine, dopo la doccia, non bisogna trascurare la skincare sia per il viso che per il corpo. L’utilizzo di creme idratanti e doposole contenenti ingredienti lenitivi come l’aloe vera e l’acido ialuronico, utile per trattenere l’acqua, può aiutare a rigenerare la pelle indebolita dal cloro.

Attenzione alle parti più delicate

Da non dimenticare sono le zone più delicate come il contorno occhi e le labbra. Queste aree potrebbero avere bisogno di un’ulteriore idratazione durante il giorno, quindi è consigliabile utilizzare prodotti specifici per mantenere la pelle idratata e protetta.

Proteggere la pelle dall’effetto disidratante del cloro durante le giornate in piscina è essenziale per mantenerla sana e ben idratata. Sciacquarsi accuratamente, utilizzare protezioni solari idratanti e seguire una routine di cura della pelle post-esposizione al cloro sono azioni semplici ma efficaci per preservare la bellezza e la salute della nostra pelle anche durante le calde giornate estive in piscina.