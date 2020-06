Educare divertendo: ecco come farlo grazie ad un podcast

Educare divertendo, e quindi affrontare tematiche sensibili con i più piccoli non sempre è facile. Per questo, abbiamo per voi alcuni consigli per farlo in maniera fresca ed efficace, coinvolgendo i bambini su temi come l’uguaglianza, la multiculturalità, il rispetto per se stessi e per gli altri e la libertà d’espressione.

Vi regaliamo due vere e proprie audioguide che, prendendo a prestito le tematiche di un bellissimo film d’animazione, Trolls, vi possono aiutare a imbastire coi vostri bambini i primi importanti discorsi sull’integrazione, l’autostima, l’accettazione di sè e degli altri. Divertendoli.



Premi il tasto rosa per ascoltare la prima parte del podcast

Nella seconda parte del podcast troverete altri suggerimenti per parlare con i bambini di temi complessi ma molto importanti, come la necessità di condividere e mescolare culture, modi di vedere le cose, tradizioni. Magari dopo la visione del film Trolls, che utilizza la metafora di vari generi musicali, ognuno rappresentativo di una comunità a sé stante, che però trovano nell’unione e nell’armonia il loro punto di forza.

Premi il tasto rosa per ascoltare la seconda parte del podcast