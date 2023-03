Economia domestica: nelle famiglie la gestione dei risparmi è in mano alle donne

Il clima di incertezza economica in cui ci troviamo, determinato dalle tensioni geopolitiche, l’inflazione e i rincari energetici, sta portando un numero sempre maggiore di famiglie italiane ad adottare strategie di risparmio.

È quanto emerge dalla prima rivelazione dell’Osservatorio Changing World di Nomisma, secondo la quale nel corso del 2022 ben l’88% delle famiglie intervistate ha sviluppato la propensione a una maggiore parsimonia.

In questo scenario, sempre più spesso un ruolo di primo piano viene ricoperto dalle donne, che si occupano personalmente della gestione della maggior parte delle spese.

La conferma arriva anche dal rapporto Donne di denari: la partita dell’educazione finanziaria di Eumetra MR, che mette in evidenza come per il 74% degli intervistati la capacità di risparmiare in famiglia sia maggiore nelle donne.

Queste ultime, quindi, si stanno dimostrando delle amministratrici attente e scrupolose, adottando diverse strategie per mantenere il bilancio finanziario della famiglia in attivo.

Il risparmio per le donne passa per le utenze domestiche

Il caro energia ha determinato aumenti piuttosto importanti per quello che riguarda le utenze domestiche, soprattutto per quello che riguarda luce e gas.

Proprio queste voci di spesa, insieme a internet, sono tra i costi su cui le donne negli ultimi anni stanno cercando di risparmiare maggiormente, orientandosi verso le offerte più convenienti attualmente disponibili sul mercato.

Si tratta di una ricerca che al giorno d’oggi risulta piuttosto agevolata rispetto al passato, in quanto è possibile affidarsi ai portali di comparazione online, che permettono di mettere a confronto le tariffe in modo semplice e veloce.

Si tratta di una ricerca che al giorno d'oggi risulta piuttosto agevolata rispetto al passato, in quanto è possibile affidarsi ai portali di comparazione online, che permettono di mettere a confronto le tariffe in modo semplice e veloce.

Le famiglie italiane provano a risparmiare anche sulla polizza auto

Oltre alle utenze domestiche, una spesa fissa che gli italiani negli ultimi tempi stanno cercando di contenere è quella legata alla polizza auto.

L’assicurazione RC, infatti, è obbligatoria per legge per tutti i veicoli a motore, inoltre i primi mesi del 2023 hanno registrato come tendenza tra le compagnie un aumento dei premi.

Anche in questo caso, il primo passo per risparmiare consiste nel confronto dei prodotti più convenienti del momento.

In secondo luogo, è importante valutare con attenzione una serie di elementi fondamentali, a partire dalla scelta delle giuste coperture accessorie, così come della possibilità di usufruire dell’assicurazione familiare.

L’entità del premio della polizza, infatti, è determinata anche dalla classe di merito in cui ci si trova al momento della sottoscrizione: l’assicurazione familiare permette di essere inseriti nella classe di merito del componente più virtuoso della famiglia, andando in questo modo a corrispondere anche una rata annuale più bassa.

Gestire al meglio il conto corrente

Oltre al risparmio sulle spese fisse, è stato evidenziato come oggi le famiglie italiane dedichino grande attenzione anche alla scelta del conto corrente.

Per quanto riguarda la tipologia di conto, infatti, esistono diverse alternative che è possibile sottoscrivere, le quali vanno valutate a seconda dei bisogni familiari, dell’organizzazione delle spese e della capacità di risparmio dei singoli componenti.

In linea generale, attualmente i conti online, vale a dire quelli che non richiedono di essere sottoscritti o gestiti facendo riferimento a una filiale fisica presente sul territorio, risultano più convenienti dei conti tradizionali, sui quali gravano numerosi costi extra.