L’intervista rilasciata dal principe Harry e da Meghan Markle a Oprah Winfrey probabilmente passerà alla storia. Tra racconti toccanti e rilevazioni, i due si sono raccontati a cuore aperto alla presentatrice, raccontando i retroscena della loro separazione dalla famiglia reale. Nonostante tutto, però, i due hanno spesso parole buone per la Regina Elisabetta, racconta come sia stata l’unica a “non abbandonarli”.

Ecco perché la Regina Elisabetta non ha visto l’intervista di Harry e Meghan

Nonostante questo, però, la Regina Elisabetta non ha guardato, almeno in diretta, l’intervista di Harry e Meghan. Secondo quanto riportato da Elle.com, la monarca non avrebbe guardato l’intervista perché andata in onda tra l’1 e le 3 del mattino, ora inglese. Inoltre, al momento la sua attenzione sarebbe completamente rivolta all’emergenza sanitaria in Inghilterra.

“Il mondo intero è nel caso, per non parlare del principe Filippo in ospedale. Queste sono le cose su cui la famiglia reale è concentrata al momento” ha rivelato una fonte reale a Elle.com. Insomma, la pandemia da Covid-19 e la salute del principe Filippo rimangono le priorità assolute per la famiglia reale, al momento.

La Regina Elisabetta II, però, poche ore prima dell’intervista in diretta di Harry e Meghan, ha tenuto un discorso pubblico, elogiando le persone di tutto il Commonwealth per essersi unite durante la pandemia. Questo, comunque, non è stato sicuramente un altro motivo per cui la monarca non ha seguito l’intervista dei duchi di Sussex.

Le accuse di bullismo rivolte a Meghan Markle

Secondo quanto riportato dal Sunday Times, i cortigiani reali sarebbero “pronti a vendicarsi con nuove rivelazioni sul comportamento della coppia se la monarchia verrà attaccata” durante l’intervista.

Caso vuole che proprio questa mattina il Times abbia pubblicato una storia che afferma che diversi membri dello staff di Meghan siano stati vittima di bullismo. La tempistica delle accuse è subito risultata piuttosto sospetta e gli avvocati di Meghan Markle hanno dichiarato che si tratta di una “campagna diffamatoria calcolata”.

Al momento non sono ancora arrivate dichiarazioni da parte della Regina Elisabetta sull’intervista dei duchi di Sussex. La salute del popolo e del principe Filippo vengono prima di tutto. Almeno così pare.