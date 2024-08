“È stato uno choc”, il racconto inedito di Antonella Clerici: il lutto l’ha cambiata

Antonella Clerici in Tv ha sempre il sorriso, ora ha scelto di parlare di un lutto che ha vissuto in passato e che l’ha segnata nel profondo.

Capacità di intrattenere il pubblico, ironia e sorriso non mancano mai ad Antonella Clerici, da anni “la signora del mezzogiorno”, grazie ai programmi che conduce nell’ora di pranzo su Raiuno, “La prova del cuoco” prima, “E’ sempre mezzogiorno” oggi. Chi ha modo di sintonizzarsi davanti alla Tv riesce a mettere da parte almeno per un po’ i pensieri che sta vivendo in quella giornata, oltre a trovare nuove idee su cosa cucinare anche se non ha grande manualità ai fornelli.

Anche una come lei, però, si è trovata ad affrontare momenti difficili nel corso della sua vita, alcuni di questi l’hanno segnata in modo indelebile, nonostante lei cerchi di essere gioviale con tutti. La sua memoria va in modo particolare a un lutto che fa parte del suo passato, ma che ha rappresentato per lei un vero choc.

Un lutto ha segnato per sempre Antonella Clerici

Pur non amando ostentare eccessivamente la sua vita privata, Antonella Clerici cerca di essere sempre trasparente con il suo pubblico, che la ama anche per questa sua qualità. Tante colleghe infatti scelgono di farsi vedere solo quando hanno un aspetto perfetto o quasi per timore delle critiche, ma tutto questo non può che dare un’idea di artefatto.

E’ anche per questo che recentemente la conduttrice non ha esitato a parlare apertamente dell’intervento alle ovaie che si è trovata a subire d’urgenza dopo essersi sottoposta a un controllo che sembrava essere di routine, mostrandosi nel letto d’ospedale dopo essersi svegliata dall’anestesia. Il peggio ora sembra alle spalle, anche se ovviamente dovrà sottoporsi a controlli costanti per avere la garanzia di essere in salute. Un’esperienza come quella che ha vissuto da poco la porta a guardare tutto con occhi diversi, atteggiamento che in realtà lei aveva anche in passato, maturato in seguito alla perdita di una persona che era per lei importante.

“Ora sento dentro di me maggiormente l’idea del ‘qui e ora’, dopo i 50 anni è più presente – ha detto in un’intervista a ‘Sette’, il magazine del ‘Corriere della Sera’ -. Me lo ha fatto capire una mia amica, un giorno ha preso il metro da sarta e mi ha detto: ‘Mettilo sui 50 e lascialo cadere’. Vedi che il pezzo che hai vissuto è molto più lungo di quello che hai da vivere, questo ti fa pensare di non doverlo più sprecare. Poi inizi ad andare più ai funerali che ai matrimoni. Quando è morto un mio compagno di classe, ad esempio, per me è stato uno choc. Quando sei giovane non hai pensieri di morte, ora ho paura anche a fare una puntura”.

L’estate non è certamente stata facile per lei, che può godere degli ultimi giorni di vacanza prima di tornare in Tv, ma è consapevole di essere stata comunque fortunata per come sono andate le cose dopo l’operazione: “Se non avessero capito subito cosa avevo probabilmente avrei avuto problemi molto gravi. Raccontarlo per me è stato naturale. Ho un patto di lealtà con il pubblico. Ho avuto fortuna” – ha concluso.