È sempre mezzogiorno: grande reunion prima del ritorno in tv, Antonella Clerici beccata con loro – Video

Manca sempre meno al ritorno in TV di È sempre mezzogiorno, il cooking show che ha preso definitivamente il posto de La Prova del Cuoco. Il programma è un appuntamento fisso per milioni di persone che si lasciano stuzzicare dalle tante ricette che vengono preparate all’interno dello studio alberato di Milano. Dopo la pausa estiva, la trasmissione tornerà dal lunedì al venerdì nel mezzogiorno di Rai1.

Al timone del programma culinario ci sarà sempre Antonella Clerici. La conduttrice, dopo aver subito un intervento d’urgenza alle ovaie all’inizio dell’estate, si sta godendo gli ultimi giorni di vacanza prima di riprendere i suoi impegni televisivi. Proprio in uno dei momenti di relax, la presentatrice è stata protagonista di una grande reunion che ha entusiasmato i fan, il tutto è stato documentato con un video social.

È sempre mezzogiorno, Antonella Clerici con due grandi protagonisti del programma

Antonella Clerici ha trascorso qualche giorno in Normandia, uno dei luoghi che ama di più e dove torna ogni anno. La conduttrice, una volta tornata in Italia, ha deciso di fare un giro a Grondona per la Sagra della Fresulla, tra i volontari della Pro loco. È proprio questo evento che ha decido di passarlo insieme a due volti noti al pubblico perché protagonisti di È sempre mezzogiorno.

La presentatrice è apparsa nelle storie di Fulvio Marino, il panettiere del cooking show di Rai1. Con loro però c’era anche Alfio Bottaro che abita nel paese ed è diventato famoso proprio grazie alla trasmissione condotta dalla Clerici, dove lui è uno dei personaggi principali dell’intero programma. I tre sono apparsi felici e sorridenti tra i tavoli della sagra.

Fulvio Marino e Antonella Clerici, come i fan sanno molto bene, hanno trascorso qualche giorno insieme anche in Normandia, per poi ritrovarsi sotto il tendono della Pro Loco del piccolo paese in provincia di Novara, in Piemonte, dove fa base la conduttrice. Una piccola reunion in attesa di rivederli insieme in televisione, tra una sfornata e l’altra, dato che Marino è l’esperto dei lievitati.

L’appuntamento con il ritorno in TV di È sempre mezzogiorno è fissato per lunedì 9 settembre, ed andrà in onda per tutta la stagione televisiva, quindi fino a giugno, occupando il palinsesto televisivo di Rai1 dal lunedì al venerdì. Il pubblico sicuramente rivedrà alcuni degli chef già passati nel programma, ma ci saranno anche volti nuovi pronti a deliziare tutti con le loro ricette esclusive.