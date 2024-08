E se ti dicessi che il pollo puoi farlo alla parmigiana? Mamma mia che gusto esagerato: tocchi il cielo con un dito

Con la parmigiana non si scherza, c’è ben poco da fare: lo sanno benissimo i siciliani e i napoletani, veri esperti di questo piatto iconico di tutto il Sud Italia, con le sue rispettive varianti che sono una più golosa dell’altra. Eppure sulla sua realizzazione siamo tutti d’accordo. Melanzane fritte(c’è chi addirittura lo faccia due volte), salsa di pomodoro freschissimo, parmigiano in abbondanza, foglie di basilico ancora vive e dall’intenso profumo.

C’è chi la serve al piatto, alternando gli ingredienti a strati a formare una torretta, quindi prettamente freddo, chi piuttosto decide di farla al forno, aggiungendo un po’ d’uovo sbattuto al di sopra. Come dicevamo, ogni regione tende ad avere la propria variante, nessuna con qualcosa in meno rispetto alle altre. Eppure oggi vogliamo sconvolgervi, letteralmente. Avete mai sentito parlare del pollo alla parmigiana?

Un secondo piatto delizioso, pensato per chi magari non ama particolarmente il suo sapore, ma preparato così possiamo garantirvi che conquisterebbe persino Re Carlo, da anni vegetariano. Si prepara in pochissimi minuti ed è davvero facile. Scopriamo subito la ricetta completa!

Pollo alla parmigiana, la ricetta che non ti saresti mai aspettato, ma che conquista: vedrai che sapore

Proprio così, in realtà quando pensiamo alla parmigiana ci viene subito alla mente la nostra cara nonnina davanti ai fornelli, con il suo grembiulino mentre frigge le fette di melanzane da un lato, e dall’altro mescola la salsa che ‘pippitia‘. Ricordi belli, che evocano nell’immediato emozioni fortissime. Eppure anche il pollo alla parmigiana non è da meno, possiamo garantirvelo, perché ha un sapore molto ricco e intenso. Cosa andremo a fare nello specifico? Realizzeremo delle simil cotolette che poi condiremo con salsa e…niente spoiler! Ecco la ricetta step by step.

Ingredienti per 5 persone

10 fette di petto di pollo;

500 gr di passata di pomodoro;

250 gr di mix sedano, carota, cipolla;

3 uova grandi + 2 per la cottura;

Pangrattato q.b.

125 gr di mozzarella fiordilatte;

Sale, pepe, origano, rosmarino q.b.

Parmigiano in abbondanza;

Basilico fresco q.b.

Preparazione