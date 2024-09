È la ‘classica’ pasta al forno, ma in una versione davvero speciale: preparala per il pranzo della domenica, ne andranno tutti matti

La pasta al forno è uno dei piatti preferiti di tantissime persone. Ognuno ha la sua personale ricetta, che può essere arricchita con ingredienti diversi (prosciutto, salame, mozzarella, uova sode, besciamella e chi più ne ha, più ne metta). Anche il tipo di formato di pasta scelto può essere diverso. In ogni caso il risultato è sempre un piatto ricco e gustoso, che piace a grandi e piccini.

Oltre alla classica versione, esiste anche una variante “speciale”, perfetta per un’occasione conviviale come il pranzo della domenica. Ecco la ricetta per realizzarla facilmente a casa.

La ricetta della pasta al forno “speciale”

La pasta al forno è uno di quei piatti che fa “subito festa”. È infatti un piatto che unisce, perfetto per un’occasione conviviale come il pranzo con la domenica in famiglia o con gli amici. Infatti è un’esplosione di gusto che piace a grandi e piccini. Ognuno ha la sua personale versione, che riprende comunque a grandi linee la ricetta classica fatta con ragù, mozzarella, besciamella e formaggio.

Tuttavia esiste anche una versione “speciale” di questo piatto, altrettanto buona e ricca di gusto. Si tratta di quella che usa come formato di pasta le orecchiette e che viene poi condita con ragù, scamorza affumicata e altri ingredienti deliziosi. Per realizzarla, basterà innanzitutto preparare il ragù.

Per prima cosa creare un soffritto con sedano, carote e cipolle in cui far rosolare la carne macinata. Quando la carne è cotta, aggiungere un bicchiere di vino bianco per sfumare e far evaporare. Aggiungere a questo punto la passata di pomodoro e un po’ di acqua, quindi regolare di sale e aggiungere due foglie di alloro. A questo punto coprire con il coperchio e far cuocere il sugo per almeno 3 ore a fuoco molto basso.

Aggiungere al sugo la besciamella e mescolare bene. A parte, in una pentola salare l’acqua bollente in cui verranno cucinate le orecchiette. Scolare la pasta al dente e aggiungerla al sugo preparato in precedenza. Aggiungere quindi Parmigiano, mozzarella e scamorza affumicata e mescolare tutto.

Trasferire in una teglia le orecchiette, spolverando il Parmigiano in superficie, quindi cuocere in forno a 200°C per circa 20 minuti. Le orecchiette al forno sono pronte per essere gustate con amici e parenti. È un piatto perfetto per la domenica perché fa subito festa e il suo sapore convincerà anche i più scettici.