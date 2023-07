Due immagini che sembrano identiche, ma nascondono delle differenze: sei in grado di trovarle in 60 secondi?

Questo test d’osservazione consente di mettere alla prova le proprie abilità visive. Lo scopo è quello di trovare tutte le differenze.

Si è sempre alla ricerca di nuovi modi per stimolare la propria capacità d’osservazione. È un’abilità da non sottovalutare perché può essere d’aiuto nei momenti più disparati. Inoltre, consente anche di commettere meno errori sul posto di lavoro. Sono tanti i test che consentono di raggiungere l’obiettivo, però c’è una tipologia che, per efficacia e divertimento, appare particolarmente adatta.

Il gioco mostra due immagini apparentemente identiche, ma che differiscono per alcuni piccoli particolari. Non è facile arrivare alla giusta soluzione dato che le forme e i colori possono ingannare. La fretta rappresenta uno dei nemici principali anche se, a volte, avere una scadenza aggiunge un tocco adrenalinico alla sfida. Le due foto sottostanti presentano quattro differenze che solo gli occhi più attenti e abili riusciranno a trovare. Un consiglio? Può risultare utile dare uno sguardo complessivo ai soggetti, per poi soffermarsi sui piccoli dettagli.

Un test imperdibile per stimolare vista e concentrazione: trovare le differenze sarà più difficile del previsto

Le due immagini sottostanti mostrano lo stesso soggetto. Si tratta di una bellissima farfalla viola intenta a esplorare un fiore giallo. Lo sfondo, sfocato e dalle sfumature poco definite, offre un contorno stimolante per l’occhio umano, ma non determinante. La sfida è quella di riuscire a trovare le 4 differenze presenti in soli 60 secondi. Si consiglia di utilizzare un timer per non perdere la cognizione del tempo.

Ovviamente, sapere di avere i secondi contati può mettere sotto pressione, ma anche rendere il gioco ancora più divertente. Una volta risolto l’enigma, si potrà proseguire con la lettura per confrontare le proprie risposte con quelle corrette.

Queste sono le 4 incredibili differenze presenti nelle due foto:

Nella foto B la farfalla ha le antenne più corte rispetto alla A; Alcuni petali laterali del fiore della foto A sono più corti rispetto a quelli della B; Nella foto A è presente un ciuffo d’erba che nella B manca; Sullo sfondo della foto A c’è un fiore sfocato, mentre nella B questo non è presente.

Sicuramente, non sarà stato facile scovare tutti questi dettagli. Chi c’è riuscito potrà dirsi soddisfatto, mentre gli altri non dovranno perdere la speranza. Grazie ad altri test, infatti, sarà possibile migliorare sempre di più, fino a potenziare le proprie capacità visive, di concentrazione e di memoria. L’unione equilibrata tra questi tre aspetti consentirà di trovare la soluzione in meno di 60 secondi.