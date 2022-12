Dua Lipa ha una nuova fiamma? Pizzicata proprio con lui...

Pronti per lo scoop di fine anno? Siamo a ridosso del Natale e spunta una news travolgente dal gossip made in USA! State per scoprire con chi è stata pizzicata Dua Lipa, la star che tutti amano e che nessuno, finora, sembra essere riuscito a conquistare definitivamente. Si tratta di un presunto nuovo amore del tutto inaspettato (forse) che emerge dalle rivelazioni di un tabloid e ora vi diciamo di chi si tratta.

Dua Lipa, è nata una nuova coppia? Scoppia lo scoop

Secondo le indiscrezioni lanciate da Page Six, Dua Lipa avrebbe un nuovo amore e la coppia sarebbe super esplosiva! Stando alla clamorosa rivelazione che arriva dal gossip d’oltreoceano, la star sarebbe impegnata in una relazione con il rapper Jack Harlow, il cui ultimo album presenta un titolo proprio dedicato a lei!

Foto Instagram | @jackharlow – Jack Harlow

Insomma, dopo averci fatto perdere la testa insegnandoci a indossare un bustino nel modo giusto e più sexy possibile, Dua Lipa avrebbe trafitto il cuore dell’artista che, in realtà, da qualche tempo pareva aver posato gli occhi sulla cantante.

Dopo essersi visti su FaceTime (perché il rapper avrebbe voluto la “benedizione” della sua star preferita dopo aver inciso un brano col suo nome), i due si sarebbero incontrati al Variety Hitmakers Brunch di Los Angeles e… udite bene: da novembre sarebbero ormai innamoratissimi!

Si vocifera che Dua Lipa sia rimasta letteralmente folgorata dal fascino del rapper e che da allora la loro comunicazione sia costante. Distanze sempre più ravvicinate avrebbero portato i due artisti a scoprirsi perfetti l’uno per l’altra diventando una coppia dietro i riflettori.

Ma c’è di più. Sempre secondo i rumors rilanciati da Page Six, Jack Harlow sarebbe volato a New York City per incontrarla dopo la recente apparizione in Z100 Jingle Ball, e non è la sola cosa che desta attenzione facendoci già credere che sia tutto reale.

Pare che i due siano stati beccati in un ristorante, insieme, dopo esservi arrivati separatamente convinti di aver dribblato i flash dei paparazzi… Harlow sarebbe disposto a tutto pur di stare con lei e non perderla: da sempre, affermano fonti vicine al rapper, è un fan sfegatato della star. E noi già vediamo un finale da film…