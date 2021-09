DS 7 Crossback: un vero gioiellino che piace agli italiani

DS Automobilies continua a riscuotere un enorme successo, specialmente per quanto riguarda la gamma di SUV che non si limitano ad offrire il massimo in termini di prestazioni ma che offrono una possibilità di personalizzazione davvero straordinaria. A piacere in modo particolare, anche in Italia, è il nuovo DS 7 Crossback: un vero e proprio gioiellino, che vanta una ricchezza in quanto a dotazioni di serie effettivamente sorprendente.

Più ampio e spazioso rispetto a DS 3 Crossback, questo SUV è ormai entrato a far parte della lista dei desideri di moltissimi e ciò non stupisce affatto. Parliamo infatti di un modello che non solo offre una potenza elevata ma che anche su estetica ed optional non può lasciare indifferenti. Vediamo però nel dettaglio qual è l’equipaggiamento di serie presente in tutte le versioni a listino.

DS 7 Crossback: un equipaggiamento di serie sorprendente

È davvero completo l’equipaggiamento di serie che troviamo in tutte le versioni del DS 7 Crossback, al punto da sorprendere perché solitamente tutti questi optional vengono offerti esclusivamente nelle versioni top di gamma. DS Automobiles punta invece a sottolineare quanto tutte le versioni di DS 7 Crossback assecondino un ideale premium, perché la qualità viene sempre messa al primo posto e così anche le dotazioni estetiche e le funzionalità.

Un comfort esclusivo a bordo

In quanto alle dotazioni presenti all’interno dell’abitacolo, il comfort viene assicurato dai sedili con differenti regolazioni tra cui quella lombare elettrica per chi è alla guida, dal climatizzatore automatico bizona con aeratori anche posteriori, dal vano portaoggetti refrigerato, dal parabrezza oscurato ed acustico. Viaggiare a bordo di questo SUV di casa DS Automobilies è insomma un vero e proprio piacere: un’esperienza unica, sia per il conducente che per i passeggeri che possono contare sul massimo del comfort.

Sicurezza garantita per tutti

In quanto a sicurezza, viaggiare a bordo di questo SUV significa correre molti meno rischi perché anche in tal senso le dotazioni di serie sono davvero complete. Dai 6 airbag all’ABS, dalla frenata di emergenza all’ESP e REF, dalla Lane Departure Warning che permette di mantenersi sempre all’interno della carreggiata alla funzione Cruise Control per tenere la velocità di crociera senza premere l’acceleratore. Non manca proprio nulla in questo SUV di ultima generazione per viaggiare in tutta tranquillità, grazie a sistemi all’avanguardia che offrono una sicurezza di altissimo livello.

Alta tecnologia a bordo

All’interno dell’abitacolo, DS 7 Crossback non delude di certo perché presenta una miriade di funzionalità di ultimissima generazione come la navigazione intelligente 3D, l’ampio touchscreen HD da 12”, il riconoscimento vocale, il Bluetooth ed il MirrorScreen e molto altro.

Uno stile unico che non passa inosservato

DS 7 Crossback non passa di certo inosservato perché le dotazioni di serie si trovano anche nel design, a partire dai cerchi in lega da 19” arrivando ai fari con tecnologia LED e alla proiezione del logo DS che rappresenta una vera e propria chicca. Questo SUV vanta insomma uno stile inconfondibile: non è solo un piacere da guidare ma anche uno spettacolo per gli occhi.